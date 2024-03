Lobotka, il Napoli fissa il prezzo: quando sarà deciso il futuro

Dopo le news sul possibile affondo del Barcellona per Lobotka, ecco arrivare la risposta del Napoli: fissato il prezzo del centrocampista slovacco.

Lo scorso pomeriggio targato SSC Napoli è stato scombussolato da alcune news di mercato provenienti dalla Spagna. In particolare, nel corso di un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha dichiarato di voler puntare su Lobotka per la prossima stagione, e che Deco sarebbe già al lavoro sulla questione. Non la migliore delle notizie, quindi, per la compagine azzurra, intervenuta nell’immediato con manovre di difesa. Alto il muro innalzato dal Napoli, come dichiarato appunto dal quotidiano.

Lobotka al Barcellona, le cifre richieste dal Napoli

Prima delle ultime ore, in casa Napoli mai si era sentita la necessita di apporre un prezzo al cartellino di Stanislav Lobotka. A dichiararlo, l’odierna edizione de La Repubblica, che ha appunto narrato di una dirigenza azzurra molto sorpresa dalle parole di Laporta. In particolare però, una base di partenza vi sarebbe, ed è essa molto alta, visto che è stata posta dall’offerta rifiutata la scorsa estate e proveniente dall’Arabia Saudita. Secondo il quotidiano, quindi, il Napoli potrebbe richiedere una cifra attorno ai 50 milioni per il proprio regista, divenuto fondamentale e caposaldo della squadra con il passare del tempo.

Ad oggi, inoltre, Lobotka presenterebbe un contratto fino al 2027 con annessa opzione per il 2028, con il Napoli che non avrebbe dunque fretta di venderlo. In sostanza, secondo La Repubblica, il tutto dipenderà proprio dalle volontà degli azzurri, che posseggono senz’altro il coltello dalla parte del manico. Per meno di 50 milioni non si fa nulla, e il Napoli non avrebbe fretta ne intenzione di vendere. Il tutto, chiaramente, salvo offerte irrinunciabili in arrivo da Barcellona, che potrebbero portare i partenopei a prendere la drastica decisione. Il tutto, però, non prima del termine della stagione dato che, come detto, De Laurentiis e soci non avrebbero fretta.

50 milioni per Lobotka, lo slovacco vale davvero così tanto?

Qualche dubbio è sin da subito insorto nei tifosi una volta lette le cifre proposte da La Repubblica per il cartellino di Lobotka. 50 milioni, agli occhi dei più, sono infatti apparsi sin troppo esagerati per un classe ’94 prossimo ai 30 anni. Eppure, numerosi aspetti vanno considerati d’innanzi a tale possibile trattativa, partendo dal lungo contratto che lega ancora lo slovacco al Napoli. Come non parlare quindi delle intenzioni dichiarate e delle disponibilità economiche del Barcellona, che quasi giustificano gli azzurri a sparare un prezzo così alto. Infine, da non sottovalutare la natura fondamentale di Lobotka nel gioco partenopeo.

Con quei 50 milioni, infatti, De Laurentiis e soci sarebbero costretti a comprare un nuovo regista in grado di non far sentire la mancanza dell’ex Celta Vigo in campo. Impresa difficile, dato che per fare ciò servirebbe puntare su un top di reparto in un mercato cui i prezzi di partenza sono ben più alti.