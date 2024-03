“Credo andrà via a fine stagione”, la giornalista gela i tifosi del Napoli

Grande protagonista nella gara tra Napoli e Juventus, la giornalista però frena e prevede una cessione a fine stagione.

Una vittoria fondamentale per il Napoli, che con il 2-1 alla Juventus rilancia le proprie ambizioni per la risalita in classifica e la conquista di un posto per la qualificazione alla prossima Champions League. Grande protagonista del match è stato senz’altro Khvicha Kvaratskhelia, autore di una prestazione d’autore condita anche dalla rete che ha sbloccato il match. Il numero 77 azzurro sta crescendo di condizione e questa non può che essere una grandiosa notizia per Calzona e l’intero Napoli.

Inoltre, dopo la rete ai bianconeri, Kvara ha esultato indicando il terreno. Gesto interpretato da più parti come una promessa ai tifosi sul voler restare in azzurro anche in futuro. Di diverso avviso è però la giornalista georgiana corrispondente in Italia, Salome Kharatishvili, che è intervenuto a Radio CRC gelando un pochino i supporters partenopei.

Salome Kharatishvili sicura, Kvaratskhelia via dal Napoli nel prossimo calciomercato

Ecco quanto evidenziato:

Non ho percepito il gesto di Kvara, dopo la rete alla Juventus, come se volesse comunicare a tutti che resterà al Napoli anche il prossimo anno. Il suo agente di recente ha parlato di offerte da top club europei: e se uno di questi riuscisse a suscitare l’interesse e Kvara volesse andar via, poi come si giustificherebbe davanti ai tifosi? Ecco, per questo credo che con quel gesto volesse dire “Avete visto? Sono ancora io quello importante qui“, forse per rispondere alle tante critiche ricevute.

Inoltre la giornalista ha parlato di una sensazione riguardante il futuro di Kvara, che a suo avviso sarà lontano da Napoli già a partire dalla prossima estate:

Kvaratskhelia è un ragazzo molto sensibile, anche se spesso dice che va avanti e le critiche non lo colpiscono, sappiamo che mente perché invece ci resta male. È stato spesso incolpato per la stagione non ottimale del Napoli, che ha pure cambiato tre allenatori. Tutto questo l’avrà certamente destabilizzato. Se proprio devo dire come la penso, credo che nella prossima stagione andrà via. Se è vero, come è stato detto dal suo agente, che ci sono tantissimi top team che lo vogliono, allora credo che alla fine cambierà squadra. In Georgia in tanti se lo augurano, perché ritengono che per Kvara cambiare anche ambiente possa essere un passo in avanti per la sua carriera. A molti non è piaciuto il trattamento ricevuto e le critiche fatte quando le cose non andavano bene e lui non segnava. Dove potrebbe andare? Il suo sogno è da sempre il Real Madrid, ma sappiamo che giocare lì oggi sarebbe quasi impossibile. Da quello che sento dire da chi lo conosce bene, la Premier League potrebbe essere un campionato adatto alle sue doti tecniche e fisiche.

Insomma, per Salome Kharatishvili il futuro di Kvaratskhelia sarà lontano dal Napoli. Eppure resta complicato pensare a una cessione del georgiano nella stessa sessione di mercato in cui – con tutta probabilità – a lasciare la maglia azzurra sarà Victor Osimhen.