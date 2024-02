Osimhen tra i migliori d’Europa: solo Kane meglio di lui da quando è in Serie A

Nel buio totale della stagione azzurra, l’unico a non arrendersi sembra Victor Osimhen: dato impressionante per il nigeriano.

Victor Osimhen è l’unica speranza rimasta ad un Napoli che sembra quasi attendere in maniera sconsolata la fine della stagione. L’attaccante azzurro, così come tutta la squadra, non sta assolutamente avendo una stagione facile, ma è l’unico che sembra non arrendersi mai.

Il Napoli si è dovuto privare del suo centravanti per lungo tempo nel corso di questa annata. Prima ha dovuto fare i conti con il solito infortunio che lo tiene fuori per diverso tempo. Poi, Osimhen è partito per la Coppa d’Africa con la sua Nigeria ed è tornato solo contro il Barcellona pochi giorni fa. Il suo impatto nelle prime due partite in maglia azzurra del 2024 è stato molto buono.

La condizione fisica non è ottimale e lo ha spiegato anche mister Calzona ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Cagliari-Napoli. Osimhen è tornato devastato dalla trasferta africana. Nonostante ciò sono già due le reti in due partite, che però hanno prodotto solo due pareggi.

Osimhen impressionante: è il secondo in Europa dal 2020-21

Victor Osimhen è l’uomo in più di questo Napoli. Gli azzurri, ora, devono capitalizzare le reti del suo centravanti. Il numero 9 azzurro è un attaccante completo e a dimostrarlo è un particolare dato.

Secondo quanto riportato da Opta sul proprio profilo “X“, infatti, Osimhen è il secondo in Europa in una particolare classifica. Dal suo debutto in maglia Napoli, il nigeriano è secondo solo ad Harry Kane per numero di gol di testa. L’attaccante azzurro ha siglato ben 18 reti di testa, mentre il bomber inglese addirittura 24. Il Napoli ha trovato in Victor Osimhen un attaccante capace di fare gol in qualsiasi modo.

Di seguito il tweet:

18 – Dalla sua stagione d'esordio in Serie A (2020/21) solamente Harry Kane (24) ha segnato più gol di testa di Victor Osimhen (18) nei cinque principali campionati europei. Torre.#CagliariNapoli pic.twitter.com/wFvt7BUenJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2024

Un dato importante che fa riflettere sulle qualità del nigeriano che lascerà Napoli al termine della stagione. La società partenopea dovrà, dunque, lavorare in maniera adeguata per sostituirlo al termine della stagione e non farsi trovare impreparati come accaduto la scorsa estate per sostituire Kim.

La mancanza reattività sul mercato del Napoli porta degli scompensi alla squadra ancora oggi. Juan Jesus, che lo scorso anno era un panchinaro, è costato due punti pesantissimi agli azzurri oggi pomeriggio contro il Cagliari. La prossima estate, dunque, il Napoli avrà molti reparti da rimettere a posto per provare ad avere una stagione migliore di quella attuale.