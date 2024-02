Hamsik al Napoli? Dice di no ma De Laurentiis ci prova – FOTO

Resta viva la speranza per i tifosi del Napoli di vedere Marek Hamsik tornare: l’ex capitano azzurro era a pranzo con De Laurentiis.

In pochissimo tempo il Napoli ha vissuto diversi cambiamenti. Due giorni fa, infatti, ha diretto il suo primo allenamento sulla panchina degli azzurri Francesco Calzona. Il tecnico calabrese è arrivato grazie al permesso della federazione slovacca. L’attuale tecnico del Napoli, infatti, mantiene il suo doppio ruolo e guiderà la Nazionale di Stanislav Lobotka anche ai prossimi europei.

Francesco Calzona si è ritrovato in un vero e proprio frullatore, anche perchè il ribaltone in panchina è avvenuto molto velocemente. In pochi giorni ha avuto il tempo di svolgere solo un primo allenamento e poi si è subito tuffato nella Champions League contro il Barcellona. Gli azzurri hanno ben figurato e hanno dato speranza ai tifosi per il futuro.

Un’altra speranza che risiede nel cuore dei tifosi del Napoli è quella di vedere tornare all’ombra del Vesuvio Marek Hamsik. La possibilità si è riaperta proprio con l’arrivo di Calzona in panchina.

Hamsik, si avvicina il ritorno? A pranzo con De Laurentiis

Con l’arrivo di Calzona in panchina, il ritorno di Marek Hamsik a Napoli è diventato sempre più possibile. Prima che venisse annunciato ufficialmente l’arrivo di Calzona, infatti, si è parlato del possibile arrivo di Hamsik come collaboratore del nuovo tecnico azzurro.

Il cuore dei tifosi ha iniziato a battere all’impazzata, ma al momento non c’è stato ancora nulla di ufficiale. Quest’oggi, però, arrivano novità. Marek Hamsik, infatti, è stato beccato a pranzo con Aurelio De Laurentiis al ristorante “Sano Sano”.

Di seguito la foto:

Un pranzo che fa sognare ulteriormente i tifosi del Napoli anche se al momento non sembrano ci siano i margini per rivedere stabilmente Hamsik a Napoli.

Marekiaro, infatti, ha spiegato che al momento preferirebbe rimanere a casa per gestire al meglio l’accademy in patria.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, l’ex numero 17 azzurro ha parlato di Calzona e di come il loro rapporto sia splendido sin dai tempi di Maurizio Sarri. Hamsik l’ha poi ringraziato per l’opportunità concessagli con la Slovacchia e per avergli chiesto di seguirlo con lui a Napoli, ma al momento ha rifiutato.

Hamsik ha poi rivelato che il suo futuro sarà da allenatore e ha spiegato che sarebbe fantastico allenare il Napoli e godersi tutto l’amore della città che per lui è la seconda casa.