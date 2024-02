“Stop per precauzione”: arriva la notizia definitiva su Napoli-Barça, avete saputo?

In vista della sfida tra Napoli e Barcellona di Champions League arrivano novità importanti dall’infermeria.

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona. Il calcio d’inizio è previsto per mercoledì sera alle ore 21. Il Napoli non ci arriva sicuramente nel migliore dei modi. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato questo pomeriggio in casa contro il Genoa e su di loro si sono scatenate le critiche di tifosi e addetti ai lavori.

La posizione di Walter Mazzarri è sempre più in bilico e ulteriori passi falsi nelle prossime partite potrebbero determinare l’addio definitivo per il tecnico toscano. Secondo le ultime voci, Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Marco Giampaolo la cui ultima esperienza in Serie A risale alla scorsa stagione quando venne esonerato a metà stagione dalla Sampdoria.

Contro il Barcellona, gli azzurri potranno contare sul ritorno di Victor Osimhen chiamato a risollevare la stagione dei campioni d’Italia. Nel frattempo, arrivano novità dall’infermeria in vista della gara d’andata.

Xavi tira un sospiro di sollievo, contro il Napoli ci sarà

Il Napoli ha vissuto una forte emergenza dal punto di vista degli infortuni nelle scorse settimane. Gli azzurri, infatti, hanno dovuto fare i conti con tantissimi problemi muscolari a causa anche di una nuova preparazione fisica svolta da Mazzarri. Il tecnico toscano, infatti, si è reso conto del pessimo lavoro estivo di Garcìa e del suo staff.

Ora, però, Mazzarri ha tutta la rosa a disposizione ed è pronto ad affrontare il Barcellona. Lo stesso discorso non lo si può fare per i Blaugrana. Ora, infatti, è Xavi ad essere in grande difficoltà.

Dopo il match contro il Celta Vigo, però, è arrivata una buona notizia. Ronald Araujo, infatti, è uscito anticipatamente dal campo a causa di un problema muscolare. Dopo un po’ di apprensione per le sue condizioni, secondo il quotidiano iberico “As“, si è trattato solo di un cambio forzato dalla preoccupazione e quindi in via precauzionale. Il difensore uruguaiano sarà del match mercoledì e sarà pronto a fare coppia in difesa con Christensen.

Quella di Araujo, però, è l’unica buona notizia per Xavi. La squadra spagnola, infatti, arriverà alla sfida del Maradona con ben 5 giocatori indisponibili. Si tratta di Ferran Torres, Joao Félix, Balde, Marcos Alonso e il lungo degente Gavi che salterà sicuramente anche gli Europei della prossima estate con la Spagna.