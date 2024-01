Le Iene, riecco l’arbitro anonimo: “C’è agitazione, è partita la caccia all’uomo”

Scandalo arbitri, questa sera andrà in onda un nuovo servizio de “Le Iene” con protagonista ancora l’arbitro anonimo: le anticipazioni.

La Serie A è stata travolta nelle ultime settimane dallo scandalo arbitrale che ha visto come protagonista un arbitro del massimo campionato italiano. Nelle scorse settimane, infatti, a “Le Iene” è andata in onda la denuncia di un arbitro di Serie A in merito ad alcune situazioni che hanno destato diversi sospetti all’interno del mondo arbitrale.

L’arbitro, per evitare ricadute lavorative, ha preferito mantenere l’anonimato e ha messo sotto la lente dei riflettori alcuni episodi che hanno generato moltissime polemiche.

In questa stagione, infatti, la prestazione degli arbitri è stata più volte oggetto di polemiche e anche il Napoli è stato vittima di alcuni episodi.

Questa sera, sempre a “Le Iene” andrà in onda un nuovo servizio che vede come protagonista sempre l’arbitro anonimo.

Scandalo arbitrale, nuove anticipazioni

Questa sera, quindi, andrà in onda un nuovo servizio de “Le Iene” che ovviamente creerà nuove polemiche attorno al mondo arbitrale.

A poche ore dalla messa in onda sono trapelate nuove anticipazioni. L’arbitro anonimo ha spiegato cosa è successo dopo il servizio de “Le Iene” e poi ha parlato anche dell’espulsione di Giovanni Simeone in Supercoppa Italiana.

Di seguito quanto evidenziato:

Cosa è successo dopo che è andato in onda il nostro servizio?

“È partita la caccia all’uomo all’interno della Commissione Arbitri nazionale, c’è uno stato di agitazione tangibile, molti hanno dei sospetti e ognuno formula le proprie ipotesi su chi sia la talpa”.

Che dicono i suoi colleghi dell’intervista?

“Ce ne sono tanti che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dell’arbitro anonimo e hanno condiviso i contenuti espressi nel servizio. Rocchi il giorno dopo il servizio ha convocato una riunione con tutti i componenti della Commissione Arbitri Nazionale per le ore 19, eravamo all’incirca 160, tutti collegati via zoom”.

E cosa ha detto il designatore?

“Sembrava provato per il servizio andato in onda, l’ennesimo attacco che viene fatto agli arbitri dall’esterno. Ci ha invitato a non farci coinvolgere emotivamente, e ad andare in campo mettendoci gli attributi e dimostrando il nostro valore. Per il resto lui dice che è solo una messa in scena, una roba mediatica per attaccare la sua persona e gli arbitri. Ma ha detto anche che, nel caso la talpa dovesse davvero esistere, prima della fine della stagione andrà da lui, chiederà scusa e dirà che ha fatto una c***ata”.