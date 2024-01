Calciomercato Napoli, De Laurentiis pronto al super investimento: colpo da sogno

Aggiornamento sul mercato del Napoli, cui odierno investimento potrebbe non essere l’ultimo. Si pianifica infatti un altro colpo.

Il mercato del Napoli sembrerebbe essere entrato nuovamente nel vivo stando alle ultime notizie odierne, che hanno visto gli azzurri mettere a segno il colpo Dendoncker. Nuovo innesto per il centrocampo, dunque, per degli azzurri di rientro dalla cocente sconfitta in Supercoppa, e che potranno ora contare anche sul belga in mediana. Sondato quindi anche il nome di Nehuen Perez per la difesa, divenuto il profilo preferito di un De Laurentiis che avrebbe però già posto le basi per un possibile colpo a centrocampo in quel di giugno. Secondo l’esperto di mercato, infatti, Dendoncker non sarebbe l’investimento conclusivo.

Napoli, altro investimento dopo Dendoncker

Dal nulla è arrivata quest’oggi la news dell’acquisto da parte del Napoli di Dendoncker, attualmente in forza all’Aston Villa ma già pronto a sostenere le visite mediche con gli azzurri il 24 gennaio. Una trattativa portata avanti nell’immediato da parte degli azzurri, e che secondo le fonti sarebbe stata conclusa tramite un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Un investimento non propriamente esagerato, sviscerato dall’esperto di mercato Ciro Venerato al TgSport della RAI. Quest’ultimo avrebbe infatti dichiarato che il Napoli aveva già sondato in passato Dendoncker, inserendolo all’interno della lista dei colpi low-cost per il centrocampo assieme a Barak e Lukic. Questo, a causa di un investimento già presente nei futuri piani di De Laurentiis, favorito da un incredibile quanto inaspettato assist da parte della Juventus, in grado di tramutare un sorpasso ai danni del Napoli in un vero e proprio passaggio vincente agli azzurri.

Koopmeiners alla Juve, via libera al Napoli per Sudakov

Koopmeiners e Sudakov hanno rappresentato, negli ultimi mesi, i due nomi per la quale Juventus e Napoli hanno aspramente battagliato in ottica mercato. Da poco è però giunta la news inerente al centrocampista olandese dell’Atalanta, indirizzato verso il bianconero in quel di giugno. Uno scenario terribile per gli azzurri, che si tramuta però in un assist se si pensa al via libera sulla strada per Sudakov. A rimarcare quindi tale ipotesi, lo stesso Venerato, che ha dipinto l’ucraino come principale motivo di un investimento leggero in centrocampo da parte di De Laurentiis in inverno.

Il fantasista resta infatti l’obiettivo principale per l’estate, sebbene resti legato al discorso qualificazione in Champions League. Da Donetsk avrebbero difatti già rifiutato l’offerta da 35 milioni effettuata dal Napoli, alzando il prezzo a 50 milioni. Cifre che, ad oggi, gli azzurri potrebbero sborsare solo in caso di arrivo tra le prime 4 in campionato e grazie agli annessi bonus partecipazione in UCL.