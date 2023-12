Di Lorenzo: “Scudetto incredibile. Quest’anno la mia partita più brutta da quando gioco a calcio”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto questa sera ai microfoni del TG1, in diretta su Rai 1: le sue dichiarazioni

Manca poco all’ultimo appuntamento del 2023 per il Napoli, in casa al Maradona, contro il Monza di Palladino. Un anno che senza dubbio rimarrà per sempre impresso nella mente dei tifosi azzurri e nella storia del club. L’anno del terzo scudetto però non si è chiuso nel migliore dei modi. Gli ultimi mesi hanno visto il Napoli in balia delle scelte estive sbagliate, che hanno portato poi all’esonero di Garcia in favore del ritorno di Mazzarri. Anche con quest’ultimo però si fa fatica a ritrovare l’equilibrio di un tempo (in realtà soli sette mesi fa), specialmente in fase difensiva.

Unica certezza capitan Di Lorenzo, che a prescindere da chi sia seduto in panchina ha sempre il posto da titolare assicurato sulla fascia destra. Fondamentale il suo apporto anche in fase offensiva, non a caso ha già messo a referto 2 reti (1 in campionato e 1 in Champions League) e 5 assist (4 in campionato e 1 in Champions) dall’inizio della stagione.

Le parole di Di Lorenzo al TG1

Di seguito un estratto dell’intervista che Di Lorenzo ha concesso ai microfoni del TG1, trasmessa questa sera su Rai 1:

“Il regalo più bello di questo Natale? Le mie bambine” “Il mio regalo per loro? Babbo Natale ha eseguito alla perfezione la letterina. La più grande si chiama Azzurra perché l’azzurro è un colore che mi piace ed è anche quello di Napoli: mi fa dire quella parola ogni giorno, è bello”

Il 2023 è l’anno del terzo scudetto del Napoli, che Di Lorenzo ha vinto da capitano. Varie volte: “Vincere uno scudetto al Napoli è incredibile”, questo il suo commento.

Brucia ancora l’uscita dalla Coppa Italia contro il Frosinone, match nel quale Di Lorenzo è stato protagonista in negativo: “Contro il Frosinone una brutta partita, la mia più brutta da quando gioco a calcio, non ho dormito“, spiega Di Lorenzo.

UN OCCHIO ALLA CHAMPIONS – “Il Barcellona? Lo affronteremo al meglio delle nostre possibilità per cercare di passare il turno”. SULL’AVVICENDAMENTO DI MAZZARRI IN PANCHINA – “Quando c’è un cambio di allenatore vuol dire che le cose non vanno bene, ma ci siamo messi subito a disposizione del nuovo allenatore”

Il capitano del Napoli ha poi chiuso l’intervista con una augurio: “Faccio gli auguri a tutti di buon 2024”, concludendo così l’inaspettato intervento al telegiornale del primo canale.