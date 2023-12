Anguissa-Juve, la decisione è definitiva: Napoli resta in allerta

Spuntano nuove indiscrezioni inerenti a Zambo Anguissa. Le ultime parole sull’interesse Juventus per il centrocampista hanno colpito i tifosi.

Cresce l’attesa alle pendici del Vesuvio, dove il Napoli è pronto a tornare in campo in Serie A sul terreno da gioco del Maradona. Sfatare il tabù anche in campionato è quindi divenuto il principale obiettivo degli uomini di Mazzarri, che in casa, prima del Braga, non trovavano un trionfo dal 4-1 sull’Udinese dello scorso ottobre. In particolare però, oltre alla preparazione in vista del match contro il Cagliari, un altro fattore ha caratterizzato la città azzurra. Trattasi delle voci inerenti ad un possibile passaggio alla Juventus di Anguissa, commentate così dal direttore di TMW.

Anguissa-Juventus, giungono novità

Oltre a Victor Osimhen, il profilo più discusso all’ombra del Vesuvio negli ultimi mesi è senz’altro quello di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è infatti colui il quale ha costretto Meluso e Micheli ad adoperarsi in vista del mercato, data la sua partenza in direzione Coppa d’Africa che minaccia di lasciare il Napoli scoperto nel ruolo. Ma non solo, perché oltre che di voci in entrata, Anguissa è stato spesso al centro di voci in uscita ed inerenti alla Juventus. In molti hanno infatti accostato l’ex Marsiglia ai bianconeri, data l’emergenza bianconera nel ruolo ma soprattutto data la presenza di Cristiano Giuntoli nello staff della Vecchia Signora.

E mentre i principali forum di mercato hanno addirittura narrato di possibile tentativo per il calciatore in quel di gennaio, ecco arrivare d’un tratto una voce fuori dal coro. Trattasi del direttore di TMW Niccolò Ceccarini, intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a cura di Raffaele Auriemma. “Anguissa non fa parte degli obiettivi della Juventus, il Napoli può stare tranquillo“, quanto detto inizialmente da Ceccarini, che ha poi confermato il tutto articolando il proprio discorso.

“Le voci sono tante, anche perché Anguissa è stato portato a Napoli dall’attuale direttore sportivo dei bianconeri, ma non vi sarà nessun tentativo per gennaio. Gli obiettivi della Juventus sono altri e la squadra di Torino non ha le forze economiche per poter affrontare un tale investimento. Per comprare Anguissa la Juventus dovrebbe effettuare una cessione eccellente, che ad oggi non figura nei piani di Giuntoli“, le parole conclusive di Ceccarini. In sostanza, l’unico addio a Napoli da parte di Anguissa in quel di gennaio sarà quello momentaneo ed in direzione Coppa d’Africa già messo in conto all’ombra del Vesuvio.