Ultim’ora, svolta Napoli: incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen! I dettagli

Solamente due settimane fa, Aurelio De Laurentiis annunciava di essere arrivato alle “firme” per il rinnovo di Victor Osimhen.

La telenovela riguardante il rinnovo di Victor Osimhen potrebbe essere giunta alla conclusione, o almeno, potrebbe riuscirci in tempi brevi.

Il rinnovo dell’attaccante, diventato argomento principale di discussione fin da questa estate, in cui tra luglio e agosto il patron De Laurentiis si è incontrato per ben nove volte con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, potrebbe aver raggiunto la fase finale delle trattative.

Solamente due settimane fa, il patron dei campioni d’Italia in carica annunciava di essere “alle firme” per il rinnovo del suo numero 9 e a quanto pare, non stava bluffando.

Rinnovo Osimhe, le ultime di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato per Sky Sport, attraverso i propri profili ufficiali, ha reso noti gli ultimi dettagli della trattativa tra attaccante e società.

Nello specifico, secondo Di Marzio, questo pomeriggio, a qualificazione agli ottavi acquisita, si sarebbe tenuto il primo vero faccia a faccia dopo l’interruzione di questa estate, in cui le parti avrebbero limato gli accordi per il cospicuo aumento del giocatore sino al 2026.

La clausola, freno principale alla trattativa, dovrebbe esser fissata sui 130 – 140 milioni netti per il Napoli. Il giornalista, ha inoltre specificato come le parti a brevissimo dovrebbero riaggiornarsi, forse già nella giornata di domani, per formalizzare il tutto. Insomma, sarebbe risultata fondamentale la capacità di venirsi incontro di entrambe le parti, con ADL in grado di abbassare non poco le proprie pretese. Ricordiamo infatti, che questa estate il leader della FilmAuro aveva fissato a 200 la cifra della clausola, incontrando le resistenze dell’ex Lille, che per impostare una valutazione così elevata, avrebbe preteso un ingaggio ancor più elevato.

Una notizia importante, che potrebbe garantire tutt’altro tipo di serenità al giocatore, vero trascinatore dell’ambiente. Un colpo di scena, l’ennesimo della gestione De Laurentiis, che proprio nel momento meno atteso, quando tutti avevano ormai decretato la trattativa come saltata, è riuscito a pescare il coniglio dal cilindro.

Un rinnovo che permetterà senza alcun dubbio al Napoli di affacciarsi alla prossima sessione di calciomercato estivo, con tutt’altro spirito, forte di un prolungamento sino al 2026, che non obbligherà la dirigenza ad “accontentarsi” dinanzi ad offerte non ritenute soddisfacenti.

Di seguito, il post pubblicato su Instagram da Di Marzio: