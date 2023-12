“Il Napoli su un big di Serie A”: il retroscena è da sogno, avete sentito?

Emergono nuovi retroscena inerenti al mercato del Napoli. In particolare, i nomi che Giuntoli aveva sondato in ottica azzurra.

Uno degli argomenti maggiormente discussi in orbita Napoli è senz’altro il mercato condotto in estate dagli azzurri. In molti hanno infatti attribuito agli scarsi investimenti estivi l’attuale rendimento degli azzurri. Natan, Cajuste e Lindstrom, dopo qualche sprazzo positivo avuto ad inizio stagione, hanno man mano perso di continuità, abbassando quindi il livello delle proprie prestazioni. A dar quindi peso ai rimpianti partenopei, le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport. In particolare, l’odierna edizione del quotidiano ha fatto luce sui nomi adocchiati da Giuntoli, e sulla quale il Ds avrebbe spinto qualora fosse rimasto all’ombra del Vesuvio. Tra i tanti profili, anche una sorpresa alquanto rilevante in ambito offensivo.

Mercato Napoli, che strategia aveva Giuntoli

Ci ha pensato l’odierna edizione del Corriere dello Sport a rivelare quali erano i piani di Cristiano Giuntoli inerenti al calciomercato estivo del Napoli. Il direttore sportivo aveva infatti già pianificato alcuni nomi per cui offrire e da provare a portare all’ombra del Vesuvio, prima che arrivasse tuonante l’offerta della Juventus. In particolare, le indiscrezioni narrano di come la cessione di Kim all’estero fosse già in programma da ben prima di luglio, con la clausola rescissoria del coreano che aveva spinto il Ds a sondare due nomi effettivamente apparsi in ottica Napoli.

Trattasi di Kilmann e Le Normand, per settimane in grado di tenere banco per i partenopei. Tutto ciò apre dunque il discorso al ripiego last minute avuto sul profilo di Natan, ad opera di Micheli e Meluso una volta accertata l’impossibilità di affondare il colpo per i due profili suggeriti da Giuntoli. Lo stesso Corriere ci mette quindi al corrente che anche il molto discusso Gabri Veiga fu adocchiato in principio dal dirigente toscano, con i supporter napoletani che ancora si chiedono come sarebbe finita la trattativa in caso di conduzione da parte dell’ex direttore.

A far spalancare gli occhi dei tifosi è però l’ultimo profilo, inerente all’attacco e che risponde al nome di Romelu Lukaku. In uscita dal Chelsea ed in rottura con l’Inter, il belga fu appunto sondato da Giuntoli, cui piano originario verteva su di un affondo per l’ex United in caso di addio di Osimhen. Questo spiega quindi anche il successivo interesse per il calciatore da parte della Juventus, che cominciò a spingervi proprio in seguito all’arrivo del nuovo direttore. Alla fine, lo scenario ha avuto modo di beffare Giuntoli in entrambe le compagini, dato il finale approdo di Lukaku in maglia Roma.