Mercato, pazza idea Napoli: ADL vuole strapparlo al Milan

Prende corpo uno scenario di mercato incredibile in casa Napoli, che può valutare un intervento a gennaio per quanto riguarda le corsie esterne. Il calciatore in questione è stato accostato con forza al Milan in queste ultime settimane.

Il Napoli guarda con attenzione al mercato di gennaio. Da più settimane, infatti, si vocifera di una possibile campagna di rafforzamento importante per i club di Aurelio De Laurentiis, che è solito non fare tante operazioni nel bel mezzo della stagione. La questione torna fortemente di attualità dopo che Mathias Olivera ha riportato un infortunio importante al ginocchio: non servirà l’intervento chirurgico, ma l’esterno ex Getafe ne avrà per almeno due mesi. A questo punto, il tecnico Walter Mazzarri spingerà per un rinforzo, a parametro zero, per sopperire a quella che è una vera e propria emergenza sull’out mancino? In quel ruolo, infatti, c’è da registrare l’assenza anche di Mario Rui, che ha accusato un infortunio muscolare nel finale di Napoli-Empoli.

La sensazione, però, è che il club partenopeo non interverrà sul mercato per un colpo a zero. A confermarlo è stato anche il giornalista Marco Giordano, intervenuto ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione Campania Sport. “Difficile che si vada su un profilo disponibile a parametro zero: sarebbe stato preso solamente qualora Mathias Olivera avesse terminato qui la sua stagione con una rottura del legamento”.

Calciomercato Napoli, spunta anche il nome di Miranda

Non è escluso, però, che a gennaio possa optare per un colpo in quella zona di campo, per evitare che la coperta diventi esageratamente corta per il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri. L’intenzione della dirigenza, infatti, è quella di mettere l’allenatore di San Vincenzo (subentrato all’esonerato Rudi Garcia, ndr) nelle migliori condizioni per lavorare.

A fare il punto della situazione è il giornalista Marco Giordano, che ha parlato all’emittente Canale 21. Nel corso del suo intervento, ha tirato in ballo quello che è uno degli obiettivi principali del Milan in vista proprio di gennaio.

Diversi operatori di mercato stanno prendendo informazioni su Juan Miranda, di proprietà del Betis Siviglia. Il calciatore spagnolo piace ai club di mezza Europa, a partire proprio dal Milan. Qualcuno sussurra l’idea di suggerirlo al Napoli per gennaio, affermando che è possibile prenderlo per pochi milioni di euro

Il giornalista, però, ha affermato che appare non tra le ipotesi più plausibile un possibile accordo per portare all’ombra del Vesuvio Miranda, che è molto apprezzato dal Milan che sembra essere la squadra in pole.