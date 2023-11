Torna a parlare di Napoli l’agente Mario Giuffredi, nuovamente intervenuto sugli azzurri. A sorpresa, arriva anche il retroscena di mercato.

Napoli si prepara a tornare in campo dopo due settimane burrascose all’insegna dei cambi, tra esonero di Garcia e arrivo di Walter Mazzarri in città. In particolare, sarà il 25 novembre la data in cui i tifosi potranno finalmente visionare il neo club sotto la guida del tecnico toscano, che debutterà nell’insidiosa cornice del Gewiss Stadium di Bergamo. Nel frattempo però, parecchie figure inerenti all’organico Napoli hanno avuto modo di far parlare di se nelle scorse ore, in seguito alla presentazione del libro “La strada di un sogno” di Mario Giuffredi, avvenuta nei meandri dello stadio Diego Armando Maradona.

In particolare, tale conferenza ha visto la presenza degli attuali assistiti azzurri del procuratore come Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, di ex partenopei come Mirko Valdifiori nonché del presidente del club Aurelio De Laurentiis. In seguito alla presentazione sopracitata però, Giuffredi ha avuto modo di tornare a parlare del Napoli ai microfoni di TVPaly, dove ha sorpreso e non poco i tifosi rivelando un particolare retroscena di mercato.

Giuffredi sul Napoli, il retroscena di mercato

Negli ultimi anni, parte del calciomercato targato Napoli è stato spesso contraddistinto anche dalla presenza costante di Mario Giuffredi. Questo, a causa dell’assistenza che il procuratore svolge per importanti figure presenti nell’organico azzurro, come il trio sopracitato nonché il tanto discusso Gianluca Gaetano. L’agente ha però potuto trovare fortuna, soprattutto nelle ultime due annate, anche in un altro proprio pupillo, quale Mattia Zaccagni. L’attuale esterno della Lazio ha infatti concluso la scorsa stagione con all’attivo 10 gol e 7 assist, vedendo però le proprie prestazioni crollare nel corso dell’attuale campionato.

Per Zaccagni infatti, lo score è ora fermo ad una singola rete e ad un solo passaggio vincente, che hanno parecchio messo in discussione il ruolo dell’attaccante agli occhi di Maurizio Sarri. Il tutto ha di conseguenza aumentato notevolmente le voci inerenti ad una cessione dell’italiano, finito in ottica Juventus e di riflesso sul taccuino di Giuntoli. Rispondendo a tali voci ai microfoni di TVPlay, dunque, lo stesso Giuffredi ha tirato in ballo nel discorso anche il Napoli.

“Zaccagni è concentrato sulla Lazio e non voglio sentir parlare di voci di mercato. Lui è un giocatore che piace a tante squadre e non è un segreto che piaccia molto anche a Giuntoli“, ha cominciato l’agente, prima di pronunziarsi in una vera e propria rivelazione. “Provò a portarlo a Napoli qualche anno fa. Tra gli azzurri ed il Verona era tutto fatto, ma poi la trattativa saltò. Questo a conferma di quanto Mattia piaccia a Giuntoli“, ha concluso Giuffredi, sorprendendo e non poco i supporter partenopei.