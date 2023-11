Real Madrid-Napoli: colpo super sul tavolo, rivelazione dalla Spagna

Il Napoli in corsa per un super colpo dal Real Madrid. La rivelazione di mercato arriva direttamente dalla Spagna.

Il Napoli è pronto a rilanciarsi dopo l’arrivo di Walter Mazzarri. L’attenzione degli azzurri è tutta per la stagione in corso. Il Napoli ha intenzione di invertire la rotta e di tornare a competere per le primissime posizioni in classifica.

La dirigenza azzurra si è trovata costretta a esonerare Rudi Garcìa dopo le prestazioni deludenti di questo avvio di stagione. Mazzarri, però, è solo un traghettatore. Da giugno, il Napoli inizierà un nuovo ciclo. Per questo l’attenzione della dirigenza azzurra è anche rivolta alla programmazione della prossima stagione.

Nasce il Napoli dell’anno prossimo: affare dal Real Madrid

I rapporti tra Napoli e Real Madrid sono storicamente molto buoni. Indimenticabile la prima campagna acquisti di Benitez all’ombra del Vesuvio quando a Napoli arrivarono Higuain, Callejon e Albiol direttamente da Real Madrid.

Stando a quanto riporta TodoFichajes.com, portale spagnolo, gli azzurri sono in corsa per l’acquisto di un giocatore del Real Madrid. Si tratta di Nacho, difensore dei Blancos in scadenza di contratto con il Real. Ancelotti vorrebbe trattenere Nacho, ma al momento non c’è stato alcun accordo per il rinnovo. Il Napoli, già da gennaio, può trattare per portare Nacho a parametro zero all’ombra del Vesuvio.