Italia, Raspadori da leader: “Contro l’Ucraina per vincere”, poi il monito alla squadra

Raspadori leader dell’Italia di Spalletti suona la carica in vista dell’ultimo, decisivo, incontro per la qualificazione a EURO 2024

L’attaccante del Napoli ha agito da grande protagonista nella vittoria della Nazionale contro la Macedonia del Nord di Elmas. Successo decisivo per arrivare al match point di Leverkusen, contro l’Ucraina, con due risultati su tre. Un risultato significativo: 5-2, che ben raffigura il piano di gioco studiato da Spalletti e ben attuato dai calciatori in campo. Raspadori si è distinto per l’assist fornito a Darmian, per il gol che ha aperto il match, e per la rete del 4-2, fondamentale per rialzare il morale della squadra dopo alcuni minuti di poca lucidità, nei quali gli azzurri hanno subito due reti dalla Macedonia.

Le dichiarazioni di Raspadori al termine della gara

Durante il post partita è intervenuto Giacomo Raspadori ai microfoni di Rai Sport. L’attaccante del Napoli ha offerto una panoramica sul match appena terminato. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: