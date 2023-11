“450 milioni”: rivelazione super sul Napoli, riguarda il Maradona

Valutazione super per il restyling dello Stadio Diego Armando Maradona e dell’Arechi, è possibile farlo? Lo studio ne analizza la fattibilità

Sono anni che girano voci di un possibile ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona. L’ultima volta che sono stati effettuati grandi lavori di ristrutturazione all’impianto di Fuorigrotta è stata nel 2019, in occasione delle Universiadi. I lavori hanno riguardato principalmente la pista di atletica, dipinta di azzurro e gli spalti, che da lì in poi hanno i colori e la conformazione che conosciamo oggi. Varie volte il Comune di Napoli ha fatto sapere di voler mettere, prima o poi, mano anche alla struttura esterna dello stadio e al resto delle aree fatiscenti o in disuso.

Una ristrutturazione completa potrebbe essere un’opportunità importante non solo per la SSC Napoli, ma anche per la città. In particolar modo l’area circostante al Maradona potrebbe essere del tutto rivalutata, con la creazione di nuovi posti di lavoro e tanto altro. L’occasione da sfruttare potrebbe essere l’assegnazione dell’Europeo 2032 all’Italia, in collaborazione con la Turchia. Saranno cinque gli stadi ad ospitare la manifestazione, cinque città. Napoli è tra le candidate e potrebbe sfruttare i fondi provenienti dagli enti organizzatori per ammodernare la casa degli azzurri.

L’impatto economico della ristrutturazione del Maradona

Uno studio, realizzato da OpenEconomics, ha analizzato il possibile impatto economico della ristrutturazione dei due principali impianti della Campania: l’Arechi di Salerno e il Maradona di Napoli. “Saranno 195 milioni di euro il totale della spesa necessaria a riammodernare gli impianti sportivi: 100 per il Maradona e 90 per l’Arechi“, spiega il report.

Mentre l’impatto previsto sul PIL nazionale è di oltre 450 milioni di euro. Dunque non solo la Campania potrebbe beneficiarne: “L’impatto dei 457 milioni di euro sul PIL andrà a beneficio di tutto il territorio nazionale, ma la Campania (158 milioni di euro) anche in virtù della spesa diretta assorbirà il 34% dei benefici sul PIL, la Lombardia (73 milioni di euro) il 16%, la Puglia (43 milioni di euro) il 9%, e il Lazio (37 milioni di euro) 8%”, questi i dati resi noti dal portale.

Una manovra del genere comporterebbe anche un sostanziale aumento degli occupati, con la creazione di nuovi posti di lavoro. “Se si considera solo l’impianto napoletano, il Diego Armando Maradona, l’impatto che i lavori di ristrutturazione genereranno saranno pari a 235 milioni di euro con 1.200 occupati. I redditi per le famiglie saranno di 232 milioni di euro e le entrate fiscali generate da questo impatto 104 milioni di euro”, questo è quanto si evince dall’analisi economica.