Coppa Italia Primavera, Napoli emozionante: va agli ottavi

Il Napoli Primavera oggi è ha affrontato il Pescara nel match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera. Gli azzurrini superano gli avversari, ed ora affronteranno il Lecce negli ottavi.

Giornata importante per i giovanissimi del Napoli. Gli azzurrini hanno disputato il match di Coppa Italia Primavera al Piccolo di Cercola, dove hanno affrontato il Pescara.

Ottima prestazione dei giovani allenati da Tedesco, che hanno superato gli avversari dopo i tempi supplementari.

Napoli Primavera-Pescara Primavera: l’analisi del match

La giornata odierna ha rappresentato un traguardo importante per il Napoli Primavera. I giovani del Napoli sono scesi in campo nel match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera. Gli azzurrini hanno affrontato il Pescara Primavera, contro cui avevano il favore del pronostico.

Partono forte gli uomini di Tedesco, che al 3′ minuto di gioco sbloccano il match. Sugli sviluppi del calcio d’angolo messo in mezzo da Borriello, è svettato nell’aria di rigore Lorusso, che con un gran colpo di testa sotto la traversa ha insaccato la palla alle spalle di Barretta. Successivamente il match è stato gestito dal Napoli Primavera, che però non è riuscito a trovare il raddoppio. Nel finale di primo tempo, Koffi liberato da Lorusso in area di rigore ha sprecato una ghiotta occasione da gol tirato addosso al portiere. Primo tempo anonimo del Pescara Primavera, che ha provato a ripartire in contropiede, ma senza alcuna efficacia.

Secondo tempo decisamente più scoppiettante, con il Napoli che trova il raddoppio al 48′ minuto con Borriello. Gran bel gol quello realizzato dal giovane del Napoli, che rientrando dall’out di destra ha trovato un gran diagonale di destro che si è incassato in rete. Al 55′ però arriva la risposta del Pescara, che rientra in partita grazie alla rete siglata da Zeppieri, entrato all’inizio del secondo tempo. Subito dopo arriva una nuova occasione per gli abruzzesi, con Pellino che devia sulla traversa il tiro a botta sicura di Ndiaye. Il Pescara non si ferma ed approfitta del blackout del Napoli per trovare il gol del pareggio. All’80’ minuto è proprio Ndiaye a segnare, che dal limite dall’area trova il gol che vale i tempi supplementari visto il 2-2 dei tempi regolamentari.

Al 96′ arriva il gol del 3-2 del Napoli. Contropiede degli azzurrini che guadagnano un rigore dopo che il portiere del Pescara ha steso Vilardi. Dal dischetto si presenta Rossi che riporta il Napoli in vantaggio. Il gol vale il successo per gli azzurrini, che superano dunque per 3-2 il Pescara Primavera dopo i tempi supplementari.

Ottima vittoria per i giovani allenati da Tedesco, che accedono dunque agli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, seppur faticando. Il Napoli Primavera adesso si ritroverà ad affrontare il Lecce Primavera, con il match che si disputerà in puglia per un posto nelle migliori quattro del torneo.