Da Salerno ci credono e lanciano la sfida: “Col Napoli ce la giocheremo”

Salernitana ancora sconfitta, i granata non hanno ancora mai vinto in campionato: la prossima giornata ospiteranno il Napoli all’Arechi

Crisi nera per la Salernitana, altra sconfitta. L’anticipo di giornata, a Marassi, è terminato con il risultato di 1-0 per i rossoblù, decisivo il gol dell’islandese Gudmundsson. Nonostante il cambio in panchina, con l’avvicendamento di Inzaghi al posto di Paulo Sousa, il risultato non cambia. I campani ora occupano il diciannovesimo posto in classifica, ad un solo punto di vantaggio dal Cagliari ultimo in graduatoria (con una partita in meno) e a due punti di distacco dall’Udinese terzultimo (anche i friulani hanno una gara giocata in meno).

La Salernitana non ha paura in vista del Napoli

La prossima giornata poi vedrà i granata ospitare il Napoli campione d’Italia in carica all’Arechi. La Salernitana, nonostante il campionato sia appena all’inizio, ha bisogno di punti per sperare nella salvezza.

Il neo allenatore dei granata Filippo Inzaghi, seppur sfavoriti sulla carta, ci ha tenuto a far sapere che i suoi ragazzi non si tireranno indietro contro il Napoli. “Tutti devono dare qualcosa in più. Adesso c’è la Coppa Italia ma anche Con il Napoli ce la giocheremo”, queste le sue parole in diretta a DAZN, durante il post partita di Genoa-Salernitana.