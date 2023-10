Protagonista della rinascita del Napoli dalla Serie C, il figlio può finire al PSG

Il figlio di un giocatore cardine della rinascita azzurra è pronto a sfondare nel calcio: lo vuole il Psg e non solo.

Il lavoro fatto da Aurelio De Laurentiis da quando è presidente del Napoli è ormai noto a tutti. Il patron azzurro, dopo aver acquistato gli azzurri dopo il fallimento del 2004, ha riportato il Napoli e Napoli nel panorama che spetta ai tifosi e alla città. Con De Laurentiis a capo del Napoli, gli azzurri sono riusciti nel doppio salto dalla Serie C alla Serie A in soli due anni e poi sono sempre arrivati a qualificarsi in Europa per la stagione successiva.

Il traguardo più prestigioso arrivato con Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli, ovviamente, è lo scudetto conquistato la stagione scorsa. Negli anni passati il Napoli ci era andato vicinissimo alla vittoria che mancava ormai dalle stagione 89-90. Prima lo scudetto è stato sfiorato dallo straordinario Napoli di Maurizio Sarri, che nonostante i 91 punti conquistati, si è dovuto arrendere alla Juventus che è riuscita nel finale a strappare il tricolore agli azzurri. Ci è andato vicino anche Luciano Spalletti che due anni fa ha avuto concretamente l’opportunità di vincere lo scudetto. Sul più bello, però, gli azzurri sono crollati sotto il peso della pressione e non sono riusciti a strappare un risultato storico.

Anche in questo caso ci è voluto l’intervento di De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, ha deciso di rinnovare completamente l’organico . Spalletti, dunque, si è ritrovato una rosa completamente rimaneggiata, ma che è stata in grado di vincere con ampio distacco lo scudetto dello scorso anno.

Nel corso degli anni, Aurelio De Laurentiis ha abituato i tifosi del Napoli a colpi a sorpresa che hanno poi segnato la storia azzurra. Tra questi, c’è anche Inacio Pià che è stato fondamentale per la cavalcata del Napoli dalla Serie C.

Il figlio di Pià conteso da mezza Europa

Samuele Inacio, figlio di Pià che ha scritto la storia del Napoli, è uno dei talenti emergenti del panorama calcistico italiano.

Samuele ha dimostrato tutto il suo talento con la maglia dell’Italia Under 15 e Under 16. Su di lui si sono fiondati i top club di mezza Europa.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com pare che sul figlio di Pià ci siano anche il Psg e il Borussia Dortmund. Entrambe le squadre, infatti, sono molto attente allo sviluppo dei giocatori del proprio settore giovanile ed essere finito nei radar di questi due top club certifica il valore di Samuele Pià.