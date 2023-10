Contatti con De Laurentiis, il nome in cima alla lista dei possibili sostituti di Garcia

Giornata calda in casa Napoli dopo la brutta sconfitta rimediata con la Fiorentina. De Laurentiis riflette sul futuro di Garcia, e intanto rimbalzano voci sui successori del francese.

I continui alti e bassi in questo avvio di stagione del Napoli stanno portando Aurelio De Laurentiis ad effettuare una profonda riflessione. La posizione di Rudi Garcia è in bilico dopo soli quattro mesi dalla sua nomina come allenatore del Napoli.

Sono già diversi i nomi accostati al Napoli per la successione di Garcia, e addirittura per uno sarebbero già avvenuti i primi contatti.

Primo contatto tra De Laurentiis e Tudor in caso di esonero di Garcia

L’avvio tutt’altro che positivo in questa stagione del Napoli sta portando il presidente del Napoli a valutare una soluzione drastica. I pessimi risultati ottenuti finora da Rudi Garcia hanno creato un malcontento in dirigenza, che già vaglia l’ipotesi di esonerare il tecnico francese.

Al momento De Laurentiis si è preso qualche ora di riflessione dopo il summit avvenuto con Garcia in giornata. L’ipotesi sarebbe quella di dare fiducia per i prossimi impegni a Garcia, a patto che la situazione cambi. D’altro canto non è da escludere il clamoroso esonero del francese a pochi mesi dall’inizio della sua avventura sulla panchina del Napoli.

Stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb, ci sarebbe già stato un primo contatto tra De Laurentiis e Igor Tudor. Il presidente del Napoli avrebbe provato a capire la disponibilità dell’allenatore croato – ricevendo una risposta positiva – ad accomodarsi sulla panchina del Napoli dopo la sua ultima esperienza al Marsiglia. Dunque in caso di esonero per Rudi Garcia, un’ipotesi concreta per la panchina del Napoli sarebbe puntare tutto su Tudor per cercare una svolta alla stagione fin qui pessima. Inoltre stando a quanto riportato da Nicolò Schira, Tudor avrebbe rifiutato la proposta della Salernitana per aspettare un club di prima fascia, ed il Napoli potrebbe essere la soluzione ideale.

Al momento c’è gran confusione in casa Napoli, con la dirigenza chiamata già a prendere una scelta importante per il futuro della stagione. Proseguire con Garcia potrebbe portare degli ulteriori rischi, e di conseguenza un allontanamento ulteriore dalle zone di testa. Allo stesso tempo però non c’è la garanzia che la musica possa cambiare cambiando l’allenatore a stagione in corso.

Adesso la palla è in mano a De Laurentiis ed ai dirigenti, che entro stasera dovranno decidere se proseguire ancora con Garcia o meno. Situazione delicata per il Napoli, che a due mesi dall’inizio del campionato si ritrova già in una posizione lontana dai suoi standard, soprattutto dopo quello dimostrato nella passata stagione.