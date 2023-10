Real Madrid pronto a sfidare il mondo: follie pur di avere l’asso del Napoli

Il calciomercato è ancora lontano, ma i migliori calciatori del Napoli sono già attenzionati dai top club europei, anche il Real Madrid.

La vittoria contro l’Udinese per 4-1 ha riportato l’ottimismo e la fiducia in casa Napoli. Dopo i recenti casi legati ai cambi di mister Rudi Garcia con Kvaratskhelia e Osimhen, oltre ai video su Tik Tok non piaciuti all’attaccante nigeriano, il Napoli è pronto a ripartire e puntare al massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Per raggiungerli sarà comunque fondamentale l’apporto proprio dei due assi azzurri: i già citati Kvaratshelia e Osimhen.

La coppia d’attacco più forte della Serie A, che lo scorso anno ha portato lo scudetto al Napoli, sarà sicuramente fondamentale per il futuro della squadra. Avere due giocatori di questo calibro fa sempre la differenza. Eppure uno dei due potrebbe anche non far parte del Napoli del futuro. Ovviamente chi rischia di più di lasciare l’azzurro tra i due è proprio Osimhen, in virtù di un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e con il rinnovo che pare sia sempre più lontano, nonostante l’ottimismo diffusosi nelle scorse settimane.

Stando a quanto riportato da Four Four Two, il Real Madrid dell’ex Napoli Carlo Ancelotti è pronto a fare follie proprio per Victor Osimhen, che è finito nelle ultime settimane nell’occhio del ciclone delle polemiche a causa del caso ‘TikTok’.

Ancelotti mette nel mirino Osimhen: i dettagli

Il rinnovo tra il Napoli e Victor Osimhen, malgrado le voci delle scorse settimane, non è ancora arrivato, e il caso scatenato negli ultimi giorni a causa dell’incidente social non ha fatto altro che inasprire gli animi.

Secondo quanto reso noto dal noto portale Four Four Two, il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante nigeriano per rinforzare il proprio attacco. Il club spagnolo è ancora alla ricerca di un profilo che possa realmente sostituire Karim Benzema, che in estate ha deciso di accettare le milionarie sirene dall’Arabia Saudita.

Proprio la Saudi League resta sempre sulle tracce del nigeriano ex Lille: i club arabi sono pronti a ritornare all’assalto per il numero 9 azzurro, dopo le maxi offerte respinte da Aurelio De Laurentiis (così come confermato dallo stesso club nella nota delle ultime ore). Naviga a vista anche il Chelsea, ma è chiaro che il momento a dir poco appannato del club londinese potrebbe complicare e non di poco l’offensiva dalla società di Premier League. Il tutto, con una trattativa per il rinnovo ancora tutto da giocarsi.