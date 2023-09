Braga-Napoli, slitta la conferenza di Garcia: possibile penalità dalla UEFA

Si avvicina l’esordio del Napoli di Garcia in Champions League, contro il Braga. A causa di un ritardo si rischia una punizione dalla UEFA



Dopo un buon inizio di campionato, con le vittorie contro Frosinone e Sassuolo, il Napoli è caduto in casa della Lazio e ha ottenuto un risicato pareggio in casa del Genoa, acciuffato nell’ultimo frangente di gara. Non l’inizio che i tifosi azzurri speravano di vedere da campioni d’Italia in carica. Il malcontento generale è abbastanza diffuso e la posizione di Garcia come allenatore del Napoli è stata messa in discussione da più di qualche addetto ai lavori.

Tuttavia l’allenatore francese ha già l’occasione per far ricredere tutti sul suo conto. Infatti, domani sera alle 21:00 andrà in scena Braga-Napoli, match valido per la prima giornata della fase a giorni di UEFA Champions League. La gara si disputerà nella splendida cornice dell’Estadio Municipal de Braga, uno stadio unico nel suo genere. L’impianto che ospiterà la partita è infatti stato ricavato dall’ex cava di Monte do Castro. Dunque, non presenta tribune sui lati corti del rettangolo di gioco, uno dei quali termina con la parete rocciosa. Nonostante questo però può comunque ospitare più di 30 mila spettatori al suo interno.

Problemi logistici, il Napoli ritarda il suo arrivo a Braga: si rischia la sanzione per un motivo

Una trasferta non facile da affrontare per i tifosi: non ci sono voli diretti dall’Italia per Braga, infatti in molti sono atterrati nella vicina Porto. Trasferta difficile anche per il Napoli, lo staff e tutti i dirigenti al seguito del club partenopeo. Gli azzurri erano pronti a partire per il Portogallo già in tarda mattinata. Saliti sul volo charter, dopo un’ora e un quarto di attesa, è stato comunicato alla squadra della presenza di un problema all’aereo, quindi è stata ritardata la partenza. Il ritardo ha ovviamente fatto slittare tutti gli impegni di rito, come la conferenza stampa di presentazione, alla quale avrebbero dovuto partecipare Garcia e Mario Rui. Inizialmente si parlava delle 18:50, poi le 20:00 e infine un ulteriore ritardo ha fatto slittare la conferenza alle ore 21:00 locali (22:00 italiane).

Una situazione simile è capitata anche al Newcastle, prima avversaria nel girone del Milan. Però sui quotidiani inglesi di questa mattina si è parlato di possibile sanzione dalla UEFA. Questo perché il club inglese avrebbe violato l’articolo 73 del regolamento, fissando la conferenza dopo le ore 20:00:

“Ogni club deve tenere una conferenza stampa pre-partita il giorno prima della partita e le eccezioni a questi orari devono essere concordate preventivamente con la UEFA”

Non è ben chiaro se la UEFA sanzionerà i Magpies oppure no. Il tutto è collegato anche alla situazione del Napoli, in quanto la conferenza degli azzurri si svolgerà dopo le 20. Tuttavia, c’è da sottolineare che nel caso in cui il ritardo è stato comunicato preventivamente alla UEFA, non si andrà incontro ad alcuna penalità.