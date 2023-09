Napoli-Real Madrid, biglietti in vendita in tre fasi: tutti i prezzi e le info

Il Napoli torna a giocare la Champions League al Maradona. Il club ha comunicato prezzo e modalità d’acquisto per la sfida contro il Real Madrid.

Dopo la sosta per le Nazionali, nella testa di Rudi Garcìa non ci sarà solo la Serie A. La nuova Champions League è ormai alle porte e il Napoli si sfiderà nel girone C con Real Madrid, Braga e Union Berlino.

La prima sfide del girone sarà in trasferta per gli uomini di Rudi Garcìa. Gli azzurri voleranno in Portogallo per sfidare il Braga e iniziare al meglio il percorso europeo. Poco dopo, il Napoli tornerà a giocare la Champions al Maradona.

L’arena di Fuorigrotta si vestirà con l’abito delle grandi occasioni per il big match del girone contro il Real Madrid. La sfida contro i Blancos sarà anche il ritorno a Napoli Carlo Ancelotti dopo la sfortunata avventura partenopea.

Napoli-Real Madrid, comunicati prezzi dei biglietti

Pochi minuti fa, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club partenopeo ha reso noti i prezzi e le modalità d’acquisto per i biglietti del big match al Maradona.

Il Napoli ha comunicato che la vendita dei tagliandi partirà il 12 settembre alle ore 12:oo. Il match contro il Real è in programma per il 3 ottobre.

La modalità d’acquisto è stata suddivisa in tre fasi che il Napoli spiega così nel suo comunicato:

“La vendita dei biglietti per la partita Napoli vs Real Madrid si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso”.

I prezzi per i tifosi che hanno diritto alla ‘Fase 1’ e alla ‘Fase 2’ sono i seguenti:

Curve Inferiori: 30 euro; 14 euro per gli Under 14

Curve Superiori: 45 euro; 22 euro per gli Under 14

Distinti Inferiori: 60 euro; 30 euro per gli Under 14

Distinti Superiori: 120 euro; 60 euro per gli Under 14

Tribuna Nisida: 150 euro; 75 euro per gli Under 14

Tribuna Posillipo: 200 euro; 100 per gli Under 14

Le agevolazioni per gli Under 14 con diritto di prelazione in ‘Fase 2’ sono validi solo per la Tribuna Nisida e per la Tribuna Posillipo.

Per i tifosi che potranno acquistare i biglietti nella ‘Fase 3’ i prezzi sono i seguenti:

Curve Inferiori: 40 euro

Curve Superiori: 55 euro

Distinti Inferiori: 75 euro

Distinti Superiori: 150 euro

Tribuna Nisida: 200 euro; 100 euro per gli Under 14

Tribuna Posillipo: 250 euro; 125 euro per gli Under 14