Allarme Napoli, un dato è preoccupante: “Solo la Roma ha fatto peggio”

Il dato analizzato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport evidenzia un problema che ha afflitto il Napoli in queste prime tre giornate di Serie A.

La sconfitta contro la Lazio brucia ancora: la possibilità di chiudere alla prima sosta per le Nazionali a punteggio pieno sarebbe stato un gran bel segnale per il Napoli, che comunque qualcosa di buono lo ha lasciato intendere in questo primo scorcio di campionato. Contro il Frosinone, alla prima sfida ufficiale di stagione, la squadra di Rudi Garcia è riuscita a reagire all’iniziale svantaggio in favore dei ciociari, fornendo una prova di assoluto livello. Nella partita contro il Sassuolo, invece, il Napoli ha dominato in lungo e in largo, meritando anche in questo caso i tre punti. Fino ad arrivare alla sfida di sabato contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, in cui i Campioni d’Italia sono praticamente usciti dal match dopo la prima mezz’ora di gioco.

Diverse, insomma, le cose positive ma non sono mancate le cose negative. In particolare, spunta un dato che è sotto certi aspetti preoccupanti, tenendo conto soprattutto del potenziale a disposizione di Garcia e della cifra tecnica evidente a tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Poco precisi sotto porta: ecco l’analisi

Nel dettaglio, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport traccia un prospetto circa la precisione sui tiri totali riguardante le big del campionato di Serie A.

In questo dato, si evidenzia come il Napoli abbia qualcosa da ricalibrare a riguardo: 6 reti totali, a fronte di 66 tiri in porta e solo il 9.1% di precisione. Ben lontane, sotto questo punto di vista, squadre come il Milan e l’Inter, che fanno registrare rispettivamente il 22.8% e il 13.3%. A guidare la classifica è invece la Fiorentina di Vincenzo Italiano, con 25 tiri all’attivo e una percentuali pari al 24%. Peggio degli azzurri, soltanto la Roma di José Mourinho (8.1%), che è reduce da un inizio di campionato disastroso anche in termini di punti in classifica.

Questo dato evidenzia come la squadra di Rudi Garcia cerchi spesso il tiro in porta (il dato più alto del campionato, a oggi, con i 66 tiri in porta, ndr), motivo per cui cresce anche il margine di errore. In ogni caso, il dato percentuale resta comunque da analizzare e da migliorare, soprattutto considerando che in squadra ci sono calciatori capaci di essere formidabili sotto porta ma anche nel tiro dalla medio-lunga distanza. Un limite che, a oggi, ha inciso in maniera non impattante sul ruolino di marcia degli azzurri, chiamati comunque a perfezionare ogni dettaglio per restare competitivi su ogni fronte.