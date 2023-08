Lozano verso l’Arabia: idea a sorpresa per il Napoli

Spunta un nuovo obiettivo per il Napoli, sulle tracce di un giovane prospetto pronto ad accasarsi in azzurro qualora la cessione andasse in porto.

Il calciomercato targato Napoli è ufficialmente entrato nel momento più delicato del proprio flusso, a poco meno di due settimane dalla chiusura della sessione. Dopo aver chiuso i colpi Natan e Cajuste, ed essersi assicurati due interessanti pedine per il futuro come Caprile e Cheddira, gli azzurri sono ora alla ricerca della fantomatica intesa con il Celta Vigo e Gabri Veiga, cui approdo in terra partenopea è clamorosamente slittato. A causa di incomprensioni burocratiche saltate fuori all’ultimo istante, la trattativa con il centrocampista spagnolo è ad ora in fase di stallo e rischia addirittura di saltare.

Il Napoli dovrà dunque darsi da fare nei prossimi giorni per non far si che l’operazione che ha letteralmente monopolizzato la scena di mercato in Italia si concluda con un nulla di fatto. Per i partenopei non vi è però il solo Gabri Veiga a fungere da nome caldo, con le voci inerenti a Jesper Lindstrom del Francoforte che assumono consensi ogni giorno che passa. Il danese avrebbe infatti già l’accordo con il Napoli qualora la società azzurra riuscisse a piazzare la cessione di Hirving Lozano. Lo stesso Lozano che, in caso di partenza e stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe addirittura essere sostituito da un calciatore proveniente dal Messico.

Non solo Lindstrom, Napoli sulle tracce di Maximiliano Araujo

Continua a tenere in stallo la situazione colpi offensivi in entrata il caso Hirving Lozano, che promette nelle prossime ore di regalare le ultime battute in merito alla telenovela. Il messicano dovrà infatti prendere una decisione quanto prima, visto il contratto in scadenza nel 2024 e le numerose richieste dall’estero. Il chucky, fin qui, ha però rifiutato sia le proposte di rinnovo targate Napoli che quelle di trasferimento giunte da altrove, seppur l’interesse arabo e statunitense cominci a crescere a dismisura. Tutto ciò è appunto dimostrato dai primi movimenti targati Napoli sulla vicenda, con le voci che narrano di accordo trovato con Lindstrom in caso di addio Lozano.

A sorpresa però, un nuovo profilo sarebbe stato affiancato al Napoli. A riportarlo, la redazione di Balon Latino, che narra di un club azzurro fortemente interessato al giovane uruguaiano Maximiliano Araujo. Ala sinistra di nascita, capace di occupare quel lato di campo anche da esterno di centrocampo e terzino, il classe 2000 ha avuto modo anche di esprimersi sul fronte destro del campo, con la maglia del Toluca. Con questi ultimi sono dunque arrivati 7 gol e 7 assist complessivi nel campionato di apertura e clausura messicano, dando dunque visibilità al giovane.

15 i milioni che il Napoli sarebbe pronto ad offrire per portare Araujo in azzurro, con tale colpo a sorpresa che potrebbe dunque regalare un nuovo profilo da seguire e per la quale informarsi a tutti i supporter partenopei.