Frosinone Napoli, folle violenza contro un tifoso azzurro: la denuncia – FOTO

Bruttissimo episodio di violenza contro un tifoso napoletano allo stadio Benito Stirpe di Frosinone

È accaduto poco dopo il fischio finale della partita tra Frosinone e Napoli, vinta per 3-1 dagli azzurri. Un momento di festa quello per i tifosi partenopei che in massa sono accorsi al Benito Stirpe per tifare gli azzurri. Complice la vicinanza geografica tra Napoli e Frosinone, il settore ospiti era gremito di sostenitori partenopei che non volevano perdersi l’esodio dei campioni d’Italia.

Un esordio perfetto su tutti i fronti per chi è un appassionato del Napoli ma non per un giovane tifoso che, sui suoi account social, ha raccontato la disavventura personale. Un ragazzo 19enne, dopo aver visto la partita sulle tribune dello stadio, ha raccontato di essere stato aggredito da alcuni tifosi ciociari alla fine del match.

Violenza ingiustificata su tutti i fronti

Terribile avventura per Ivan, tifoso del Napoli che non ha voluto far mancare agli azzurri il supporto dallo stadio. “Tutto è accaduto poco prima di arrivare al parcheggio dello stadio – scrive Ivan su Instagram – indossavamo con fierezza la maglia della nostra squadra, quando mi hanno aggredito”.

Il ragazzo scrive che poco prima di arrivare al parcheggio dello stadio, ignaro di dover passare sotto la curva dei tifosi di casa, è stato aggredito con pugni e sputi. Tutto è successo perché indossava la maglia dei campioni d’Italia. Prontamente medicato all’ospedale, il ragazzo se l’è cavata con quattro giorni di collare ortopedico, ma la paura è stata molta. Ivan dopo l’accaduto, frustrato, con uno sfogo sui social scrive di essere incredulo che nel 2023 possa ancora accadere tutto questo.