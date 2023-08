Cheddira saluta il Bari: oggi era a Napoli, è tutto fatto

Il Napoli ha praticamento concluso l’affare con il Bari per Cheddira, per la quale manca solo l’annuncio. L’attaccante marocchino però non farà parte della rosa del Napoli, poiché sarà ceduto in prestito.

Dopo numerosi voci di mercato che si rincorrevano dalla scorsa finestra di mercato invernale, finalmente il trasferimento si è concretizzato. Difatti il Napoli è riuscito a chiudere l’accordo con il Bari per il trasferimento in azzurro di Walid Cheddira.

L’attaccante però non resterà a lungo a Napoli, visto che sarà girato immediatamente in prestito per accumulare ulteriore esperienza.

Il Napoli chiude per Cheddira, ma l’attaccante sarà girato al Frosinone

In pochi giorni il Napoli è riuscito a concludere la trattativa con il Bari per Cheddira. L’attaccante marocchino era da tempo nel mirino del Napoli, e finalmente la trattativa è andata in porto. Cheddira nella giornata odierna ha firmato il contratto presso il Konami Training Center, prima di spostarsi verso la sua nuova destinazione.

Difatti l’attaccante non sarà a disposizione di Rudi Garcia per questa stagione, ma sarà girato in prestito al Frosinone. Questo perché il reparto offensivo del Napoli è attualmente ingolfato e ciò non garantirebbe a Cheddira il giusto spazio. Dunque il Napoli ha deciso di optare per il prestito del marocchino, che potrà accumulare esperienza in Serie A con la maglia del Frosinone.

Prima dell’annuncio del passaggio al Napoli, Cheddira ci ha tenuto a salutare il Bari ed i suoi tifosi tramite il suo profilo Instagram. Di seguito il messaggio di Cheddira.

SALUTO AL BARI – “Mia cara Bari, è arrivata l’ora di salutarci. Sono arrivato due anni fa, in punta di piedi ma con la voglia del mondo di incidere. Perché giocare per una piazza così importante è un privilegio che in pochi possono vivere. E lo ricorderò per sempre. È stato un colpo di fulmine. In un anno, la promozione dalla C alla B. Poi il sogno Serie A. L’abbiamo sfiorata, ci abbiamo creduto assieme. È stato un viaggio bellissimo. Voglio ringraziare la società, i miei compagni e voi tifosi: mi avete accolto come un figlio, ve ne sarò per sempre grato. Vi voglio bene, grazie di tutto”.

Adesso non resta che attendere l’annuncio ufficiale del Napoli circa l’acquisto di Cheddira e la comunicazione sul prestito al Frosinone.