Occasione sciupata per il Napoli: il parametro zero sbarca in Turchia

Sfuma l’obiettivo in casa Napoli, dove le ultime news positive in chiave calciomercato sono state accompagnate da una delusione per gli azzurri.

Si arricchisce di sorprese e delusioni il calciomercato in casa Napoli, dopo l’uno-due in entrata da parte dei partenopei. Gli affondi per Natan e Cajuste hanno infatti rinvigorito la piazza campana dopo lunghe settimane d’attesa e prive di acquisti, seppur la grande gioia sia stata accompagnata da una brutta delusione. L’obiettivo azzurro si è infatti ufficialmente accasato al proprio nuovo team.

Niente Napoli per Tete, ufficiale l’approdo al Galatasaray

Accostato al Napoli nelle ultime settimane, l’esterno destro classe 2000 Tete si è definitivamente allontanato dalla destinazione azzurra. Fra news di accordo trovato e di ultimi dettagli da limare, il parametro zero (svincolatosi dallo Shakhtar a causa delle leggi post-guerra in Ucraina) ha infatti deciso di virare verso una destinazione a sorpresa.

Difatti, è da poco arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Galatasaray tramite i proprio profili social, con il club turco che ha rivelato di aver messo sotto contratto Tete. Una notizia totalmente inaspettata, che rende vane le ultime news in orbita Napoli. Il tutto, potrebbe inoltre essere frutto della situazione Lozano. Il mancato addio del messicano potrebbe infatti aver frenato gli azzurri nella trattativa. Inoltre, la situazione ammicca sempre più ad una permanenza del chucky all’ombra del Vesuvio.