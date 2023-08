Concerto Gigi D’Alessio a Castel Di Sangro: presente una delegazione del Napoli, quanti azzurri!

Grande serata a Castel Di Sangro per tutti i tifosi del Napoli: Gigi D’Alessio sta in questi istanti tenendo un concerto in un’area adiacente al Teofilo Patini. Presente anche una delegazione del club azzurro.

Gigi D’Alessio si sta esibendo questa sera a Castel Di Sangro, sede del secondo ritiro del Napoli dallo scorso 28 luglio. Il cantante napoletano ha fatto tappa nella località abruzzese, dove sono tantissimi i tifosi che sono accorsi per sostenere i propri beniamini a ridosso dell’inizio delle ostilità, in programma per il 19 agosto contro il Frosinone.

Presente anche una delegazione del club azzurro, tra giocatori e dirigenti, che si stanno godendo lo spettacolo dell’artista partenopeo: scopriamo insieme chi c’è tra i vari spettatori presenti.

Gli azzurri presenti al concerto

In particolare, sono presenti Edoardo De Laurentiis, Jacqueline De Laurentiis, Contini, Folorunsho, Zerbin, Politano. Presente anche il procuratore Mario Giuffredi, che in queste ore è sbarcato a Castel Di Sangro per la firma del rinnovo di Di Lorenzo e non solo.

La loro presenza, sicuramente infiamma gli spettatori presenti, che evidentemente avranno modo in questo fine settimana di poter seguire i vari eventi legati alla SSC Napoli.