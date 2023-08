Abbonamenti Napoli, record dopo un solo giorno di vendita libera: si va verso il sold out

Andati a ruba gli abbonamenti dopo un solo giorno di vendita libera: numeri da record, il Maradona accoglie i suoi tifosi.

Alle ore 12 di ieri, mercoledì 2 agosto, il sito di TicketOne è stato preso d’assalto da migliaia di tifosi del Napoli, tutti a caccia dell’abbonamento per la stagione 2023/2024. Proprio ieri, infatti, dopo diversi giorni di prelazione per i vecchi abbonati, è partita la vendita libera per la campagna abbonamenti.

L’effetto scudetto e molti vantaggi (come il cambio utilizzatore ad esempio) forniti dalla società hanno spinto parecchi tifosi ad abbonarsi per la prima volta nella loro vita. In un solo giorno si sono registrati numeri da record, soprattutto se si considerano quelli della passata stagione.

24 mila abbonamenti in un giorno, è record

A partire da mezzogiorno, si sono raggiunti dei picchi di 25 mila persone collegate su TicketOne pronte a tutto per accaparrarsi il tagliando. Sono bastate poche ore per vedere diversi settori andare sold out e molti tifosi hanno dovuto abbandonare il proprio sogno.

Il Napoli ha messo a disposizione 25 mila abbonamenti e, considerando che oltre 9 mila erano vecchi abbonati, ieri erano circa 16 mila i tagliandi a disposizione. In pochissimo tempo, addirittura meno di un’ora, i settori superiori delle due Curve sono andati sold out, mentre restano ancora pochissimi biglietti per i Distinti superiori. Disponibilità media per le Curve inferiori, mentre è bassa quella in Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida, ma anche nei Distinti inferiori sono stati acquistati parecchi tagliandi.

In un solo giorno sono stati venduti circa 24 mila abbonamenti, una cifra record se si pensa che l’anno scorso sono stati più o meno 10 mila gli abbonati complessivi. La voglia di tornare allo stadio è tanta, i tifosi vogliono stare vicino alla squadra. C’è tempo fino al 18 agosto, vigilia di Frosinone-Napoli, ma il “rischio” è che per quella data sia terminato già tutto.