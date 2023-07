Napoli colto di sorpresa, blitz improvviso: può trasferirsi subito in bianconero

Il Napoli resta a bocca asciutta, blitz di mercato dei bianconeri che vogliono prenderlo subito e soffiarlo agli azzurri

Il presidente Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione della squadra a Dimaro, ha annunciato che entro il 12 di agosto il Napoli sarà pronto. Rudi Garcìa, alla prima stagione sulla panchina azzurra, dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di poter contare sulla rosa al completo. I partenopei, infatti, devono ancora trovare il sostituto di Kim Minjae e poi bisognerà rinforzare anche il centrocampo dopo l’addio di Ndombele.

Nel frattempo, il Napoli non è rimasto a guardare. Oltre a sondare le piste per i vari sostituti, la dirigenza azzurra ha lavorato per rinnovare i contratti dei vari giocatori in scadenza. Direttamente sul palco di Dimaro, il patron azzurro ha annunciato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro si è legato al Napoli fino al 2028 con opzione per il 2029.

Non è il solo rinnovo su cui ha lavorato il Napoli. Secondo le ultime voci, pare che anche Zielinski, il cui contratto scade nel 2024, abbia trovato l’accordo per il prolungamento. Victor Osimhen, invece, sembra destinato a rinnovare, ma bisogna ancora trovare l’intesa definitiva e ci vorrà ancora del tempo prima che arrivi la fumata bianca.

I bianconeri beffano il Napoli: chiusura ad un passo

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto con ampio margine sulle rivali, non ha una grande esigenza a rinnovare completamente la rosa. L’obiettivo della società azzurra è quello di trovare i rimpiazzi per le pedine che partiranno o sono partite quest’estate.

Per il centrocampo, Rudi Garcìa, ha rivelato come siano alla ricerca di un profilo simile a Ndombele, ma prima del suo annuncio, molte indiscrezioni di mercato vedevano Nicolò Zaniolo nel mirino degli azzurri.

L’ex centrocampista della Roma è stato accostato al Napoli soprattutto nella scorsa sessione invernale di calciomercato. La cifra che i giallorossi chiedevano per il talento della Nazionale si aggirava attorno ai 30 milioni di euro. Alla fine, la situazione si risolse con un nulla di fatto e il passaggio di Zaniolo al Galatasaray.

Quest’estate, il nome di Zaniolo è stato accostato nuovamente agli azzurri, ma ora in pole position c’è il Newcastle. Le Magpies, dopo aver acquistato Tonali, vogliono rinforzare ulteriormente il centrocampo in vista della prossima Champions League.

Il Galatasaray, però, non vuole cedere Zaniolo a meno che non venga pagata la clausola rescissoria. Al momento l’offerta degli inglesi si ferma a 25 milioni di euro che non sono abbastanza per il club turco. Non è impossibile immaginare, però, nelle prossime ore un rilancio da parte del Newcastle.