Lady Contini è uno spettacolo: il costume non la contiene

Lady Nikita Contini è sempre più bella, uno degli ultimi post pubblicati su Instagram la ritrae in costume: uno spettacolo per gli occhi

Si chiama Martina Fusco ed è la partner di Nikita Contini, portiere del Napoli. La sua carriera è iniziata fin da giovanissima e si è fatta conoscere al grande pubblico per delle apparizioni a Ciao Darwin 8. Nello specifico, Martina ha sfilato in intimo nella consueta gara del défilé ed è stata subito apprezzata dal pubblico maschile per il suo prorompente lato B.

“Meglio essere bassa con un c*lo alto che alta con un c*lo basso“. E’ stata questa la frase simbolo della sua esperienza nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La straordinaria bellezza di questa ragazza l’ha portata ad avere un grande seguito su Instagram e a lanciare la sua prima linea di costumi da bagno.

Sono 389 mila i followers che non mancano occasione per farle sentire il proprio affetto. Compresi i tifosi delle squadre dove ha giocato Contini. Il portiere, di proprietà del Napoli, ha vestito anche le maglie di Crotone, Vicenza, Reggina e Sampdoria. La carriera della Fusco è poi proseguita con una partecipazione a ‘La Pupa e il Secchione’ dove ha sfoggiato tutta la sua simpatia oltre che a un fisico da urlo. E a proposito di fisico da urlo, negli ultimi giorni su Instagram ha pubblicato alcune foto in costume dove si mostra più bella che mai.

Martina Fusco fiammante su Instagram: il costume non la contiene

Occhiali da sole, girata di spalle, sguardo ammiccante e lato B incredibile, con un tag alla sua linea di costumi. Martina Fusco ha deciso di far impazzire tutti i suoi followers e chiunque abbia deciso di sfogliare per un attimo le foto del suo profilo Instagram.

Da poco è diventata mamma del piccolo Ethan e sui social ha anche reso noto di aver seguito un percorso di fitness per tenersi in forma durante la gravidanza. Una scelta che ha funzionato, considerando le foto in costume pubblicate negli ultimi giorni.

Martina è così, semplice e anche un po’ “pazza”, così si è definita in un’intervista a Blasting News. E ha specificato, tra l’altro, di avere questo tratto in comune con Contini. La sensazione è che l’estate sia ancora lunghissima e altre foto del genere possano infiammare Instagram proprio come la modella ha abituato negli ultimi anni i suoi followers, che continuano ad aumentare.