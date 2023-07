Scontro Napoli-Juve: subito bufera in Serie A

Napoli e Juventus hanno un obiettivo comune sul mercato per l’attacco, una delle due però ha un leggero vantaggio

Dopo il polemico passaggio di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo napoletano, alla Juventus, le due squadre iniziano ad affrontarsi anche sul mercato. Il Napoli vorrebbe cedere Lozano per prendere un suo sostituto. Da tempo il messicano sta manifestando il suo malessere nel voler rimanere a Castel Volturno. La situazione riguardo al Chucky è però delicata. L’esterno ha ancora un anno di contratto e vorrebbe poi accordarsi con una squadra dalla prossima stagione. Non è dello stesso avviso Aurelio De Laurentiis che invece vuole monetizzare dalla sua cessione.

Grosso fu l’investimento fatto dalla dirigenza partenopea nel 2019, quando per portarlo a Napoli dal PSV furono spesi circa 40 milioni di euro. Cedendo il messicano, il Napoli potrebbe investire nel mercato chiudendo per Jesper Lindstrom, esterno classe 2000 dell’Eintracht Francoforte. Danese, l’attaccante è già entrato nel giro della Nazionale maggiore del suo paese con cui ha giocato i mondiali in Qatar. Su di lui ci sono gli occhi di tante squadre ma quelle più interessate sembrerebbero proprio Napoli e Juventus.

Primo vero scontro tra Giuntoli e De Laurentiis

Il talento danese del Francoforte interessa tanto a Napoli e Juventus in quanto estremamente duttile. Può ricoprire la posizione di esterno destro, ma anche di trequartista. In poche parole è un jolly d’attacco che fa sempre comodo avere nella propria rosa. Lui ha stesso ha confermato di avere avuto Gerrard e Neymar come modelli ai quali ispirarsi. Ottima la sua ultima stagione in Germania con 24 presenze, 7 gol e 2 assist.

Secondo un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, Lindstrom avrebbe già un accordo di massima con la Juventus e avrebbe gradito la squadra bianconera come prossima destinazione. Sarebbe il primo vero sgarbo di Giuntoli al suo ex Napoli e al vecchio amico De Laurentiis, ma il mercato è perfido e le sue regole mettono contro anche vecchi amici. Il problema è la richiesta alta dei tedeschi che per il giocatore vogliono una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

Alto il prezzo per Giuntoli e dirigenza bianconera. Da Torino però sono sicuri che l’affare possa andare in porto, c’è fiducia sull’accordo già trovato con l’entourage del giocatore. A soli 23 anni, rappresenta un prospetto interessante per il calcio europeo, ragion per cui la dirigenze del Napoli e della Juventus dimostrano uno spiccato interesse per il giocatore.