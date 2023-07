“Clamoroso ritorno dal Toronto”: il Napoli valuta l’incredibile colpo

Un’ipotesi di mercato si è abbattuta d’improvviso sugli azzurri, con un clamoroso ritorno in Serie A che potrebbe avvenire in caso di addio a Lozano.

Saranno giorni intensi, i prossimi, per il calciomercato del Napoli, come rivelato dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione della squadra in quel di Dimaro. 12 agosto il giorno annunciato dal patron a tutti i supporter presenti all’evento, identificato come la data in cui il mercato degli azzurri ne potrà stabilire gli obiettivi stagionali. Logico dunque pensare che le prossime settimane saranno fondamentali ai fini dei primi colpi in entrata partenopei, con una clamorosa ipotesi di ritorno in Serie A che sarebbe emersa proprio in orbita Napoli.

Ritorno in Serie A, Bernardeschi se parte Lozano

Diventa sempre più complicata la situazione Hirving Lozano in casa Napoli, con il contratto del messicano in scadenza nel 2024 ed ancora in salita in quanto a rinnovo. L’esterno destro potrebbe dunque ben presto ritrovarsi in un altro club lontano dal capoluogo campano, come evidenziato da Il Mattino che etichetta il “chucky” sempre più in uscita.

Lo stesso quotidiano narra inoltre di come sia ben salda l’ipotesi Bernardeschi per il post-Lozano, con il Napoli che potrebbe riportare in Serie A l’ex Juventus dopo le due annate al Toronto. L’italiano fu infatti al centro di numerose news di mercato azzurre anche nell’estate 2022, ma occhio alla concorrenza che potrebbe pararsi d’innanzi al club di De Laurentiis in trattativa. Oltre al Napoli infatti, anche il Bologna sarebbe in procinto di spingere sull’acceleratore per Bernardeschi, individuato dai felsinei come perfetto sostituto di Riccardo Orsolini.