Possibile svolta sul futuro di Zielinski: novità da Dimaro

Possibile svolta nel futuro dell’azzurro, con i colloqui e le dichiarazioni odierne che fungono da indizio sulla trattativa in casa Napoli.

Ancora giorni di test in quel di Dimaro, per un Napoli reduce dal pirotecnico 6-1 maturato contro l’Anaune nonché in attesa che la Serie A 2023/24 abbia inizio. Ancora saldamente arenato con i piedi per terra in quanto ad acquisti, il club partenopeo è però al lavoro soprattutto all’interno del già presente organico. Tanti infatti i colloqui svoltisi in giornata fra la società azzurra e gli agenti di alcuni calciatori. Fra essi, anche il procuratore di Piotr Zielinski, cui incontro è terminato poc’anzi e non prima di alcune dichiarazioni shock in ottica mercato proprio inerenti al polacco.

Zielinski-Napoli, possibili novità sul caso

Con il contratto in scadenza nel 2024, Zielinski è uno dei profili azzurri apparsi più in bilico negli ultimi giorni. In attesa di scoprire quale sarà il futuro del polacco, racchiuso ad oggi in un limbo fra permanenza e cessione, Calciomercato.it ci narra del lungo colloquio, da poco terminato, sostenuto dall’entourage del calciatore con la società azzurra. In più, altre novità sull’ex Empoli giungono direttamente da Auronzo, dove il patron della Lazio Claudio Lotito si è espresso sull’interesse per Zielinski.

“Zielinski? I giocatori li scelgo io. Ho preso Castellanos e nessuno sapeva niente perché io agisco così“, le parole rilasciate dal presidente della Lazio ai reporter presenti nella sede del ritiro dei capitolini. Dichiarazioni improvvise, inaspettate e che suggeriscono dunque una brusca frenata del club nella corsa per Piotr Zielinski.