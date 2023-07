Futuro Osimhen, Garcia è stato chiaro: “Questa è la sua volontà”

Rudi Garcia commenta la vittoria per 6-1 contro l’Anaune Val di Non nella sua prima amichevole sulla panchina del Napoli.

Finisce 6-1 la prima amichevole del nuovo Napoli targato Rudi Garcia. La sfida contro l’Anaune Val di Non, squadra dilettantistica del posto, ha dato modo al neo tecnico francese di vedere all’opera tanti ragazzi della Primavera. La maggior parte dei titolari non ha preso parte alla partita, avendo raggiunto il ritiro di Dimaro solo pochi giorni fa.

La prima rete della stagione 2023/2024, la stagione da campioni d’Italia, l’ha messa a segno Matteo Politano su un calcio di rigore procurato dal giovane Antonio Vergara. Lo stesso Vergara ha segnato il secondo gol su assist di Ambrosino, mentre nella ripresa sono stati Antonio Cioffi, Coli Saco, Gennaro Iaccarino e Mathias Olivera a marcare il tabellino. Di Biscaro il gol della bandiera dell’Anaune che dal dischetto ha spiazzato Idasiak e ha segnato la rete del momentaneo 3-1.

Al termine del match, mister Rudi Garcia ha commentato la prima gara del suo Napoli. Parole anche su Victor Osimhen, ancora al centro di voci di calciomercato: sembra più vicino il rinnovo del bomber azzurro, ma sul nigeriano ci sono ancora gli occhi del PSG. Queste le parole di Garcia ai microfoni di Sky Sport.

Sempre ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche Juan Jesus, partito titolare nel match di oggi.

Oggi serviva mettere benzina nelle gambe, serviva capire come stiamo fisicamente dopo una stagione di palestra, è stato importante vincere questa amichevole. Il mister non ci ha chiesto molto, non ci ha dato troppe indicazioni, pian piano ci spiega le sue idee e prendiamo sempre più forma.