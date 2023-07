Napoli-Anaune: dove vedere l’amichevole in TV e streaming

Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Rudi Garcia contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non: dove i tifosi azzurri potranno vederla

La stagione appena conclusa è terminata con lo storico successo del Napoli, campione d’Italia dopo ben 33 anni di attesa. La città è esplosa di gioia e ancora oggi, dopo più di un mese dal successo ottenuto, sventolano bandiere azzurre e tricolori. Tuttavia, è tempo di accantonare i bei ricordi e cominciare a pianificare la prossima stagione, per non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza del campionato.

Come accade dal 2011 il Napoli ha scelto come luogo per preparare la stagione futura Dimaro-Folgarida, suggestiva località in Val di Sole, in Trentino Alto Adige. Quest’anno gli azzurri si alleneranno sul campo di Carciato dal 14 al 25 luglio. I giorni di ritiro rappresentano un’occasione importante per il nuovo mister Garcia, che potrà prender confidenza con l’ambiente e conoscere meglio i componenti della sua rosa. Non a caso, per la prima parte di ritiro, in attesa del rientro di tutti i nazionali, Garcia ha convocato tanti giovani provenienti dalla Primavera, che visionerà insieme al suo staff per capire se effettivamente possano essere utili alla causa. Altra occasione importante per prepararsi al meglio al via della stagione sono le amichevoli pre campionato.

Quest’anno gli azzurri, in ritiro, prenderanno parte a due amichevoli: la prima con l’ASD Anaune Val di Non giovedì 20 luglio alle ore 18:00, mentre il secondo match andrà in scena contro la Spal lunedì 24 luglio alle ore 18:00.

Napoli-Anaune, buone notizie per i tifosi azzurri: dove potranno vedere il match

Anche quest’anno per gli azzurri si rinnova il classico appuntamento amichevole contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non, formazione che ha concluso al sesto posto il campionato di Eccellenza con 47 punti in 30 partite. Si tratterà della prima uscita stagionale del nuovo Napoli di Garcia. Un anno fa finì con un rotondo 10-0 per il Napoli: doppiette di Kvaratskhelia e Politano, reti di Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen e Ambrosino, oltre ad un autogol.

Tuttavia, mentre gli scorsi anni i match amichevoli erano in formula pay per view (anche per gli abbonati Sky), oppure come lo scorso anno in diretta sul profilo Facebook del club, quest’anno sia l’amichevole contro l’Anaune Val di Non che quella contro la Spal saranno visibili gratuitamente su Sky, ovviamente per chi è già possessore di un abbonamento calcio di Sky. Una buona notizia per chi vorrà vedere all’opera il primissimo Napoli di Garcia.