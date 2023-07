Arriva l’ex Roma: il Napoli chiude il colpo

Il Napoli è alla ricerca di profili che possono fare al caso di Garcia tramite il lavoro di Mauro Meluso. Può arrivare, dall’estero, un ex Roma: ecco di chi si tratta.

Il Napoli è al lavoro nel ritiro estivo al seguito di Rudi Garcia. Dopo la vittoria dello scudetto tanti sono stati i cambiamenti e si sta perciò lavorando per iniziare nel miglior modo possibile e con il massimo dell’affiatamento la stagione 2023/24. Il tecnico e il gruppo azzurro si stanno conoscendo a vicenda, anche se il mercato è ancora aperto e le sorprese sono ancora dietro l’angolo. A tal proposito, è spuntato anche un nome nuovo.

Il Napoli, con Mauro Meluso e sotto il patrocinio di Aurelio De Laurentiis, sta procedendo per le operazioni in entrata così come per quelle in uscita. La rosa di Garcia sta man mano prendendo forma, cercando di trattenere quei giocatori che ne costituiscono il fulcro. Vedi, ad esempio, Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, ma non solo.

In tutto questo scenario, dall’Inghilterra, è spuntato anche un nuovo nome che ha già conosciuto da vicino la Serie A. Si tratta di Lucas Digne, terzino sinistro che è stato un anno in prestito alla Roma dal Paris Saint-Germain, tra il 2015 e il 2016. Il giocatore vuole rilanciarsi e per farlo può anche lasciare la Premier League. Magari tornando nel nostro campionato proprio con la maglia dei campioni d’Italia. Il punto della situazione.

Calciomercato Napoli, si pensa all’ex Roma Digne: il terzino sinistro può lasciare l’Aston Villa

Lucas Digne, quindi, vorrebbe rilanciarsi e ritrovare minuti di gioco che sono venuti meno tra le file dell’Aston Villa, complici anche alcuni infortuni. Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, il il Napoli sarebbe interessato al giocatore che in giro per l’Europa ha accumulato un certo bagaglio di esperienze. Rudi Garcia lo stima e ciò potrebbe essere un fattore fondamentale.

L’Aston Villa è pronto a lasciar partire il giocatore che gradirebbe, dal canto suo, come destinazione la squadra italiana che ha sul petto il tricolore conquistato nella scorsa stagione. L’operazione per il momento è solamente un’idea ma, come sottolineato dal quotidiano inglese, potrebbe a maggior ragione prendere forma in caso di eventuale partenza di Mario Rui in questa sessione estiva di mercato.

Il portoghese nei giorni scorsi era stato accostato all’Al Nassr, squadra dove milita il suo connazionale Cristiano Ronaldo. Un suo approdo nella Saudi Pro League libererebbe spazio nella roda di Garcia e Digne potrebbe essere il prescelto per occuparlo.