Raspadori incantato: “Non avrei potuto scegliere di meglio se non il Napoli”

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Giacomo Raspadori si è raccontato a 360 gradi parlando dell’ottimo rapporto che ha con la città di Napoli e del sogno vissuto con la Nazionale

Quando ho affrontato Lionel Messi, ho capito di essere arrivato a un certo livello. Quella serata in cui abbiamo sfidato l’Argentina per la Finalissima, mi tremavano le gambe al solo pensiero di incontrarlo dal vivo. Così Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, si è raccontato nell’intervista di Cronache di Spogliatoio.

Ragazzo semplice e modesto, non ha avuto tanto spazio con Spalletti ma quando è stato chiamato in causa Giacomo ha sempre risposto presente. Pochi gol ma tutti estremamente decisivi e pesanti per la conquista del terzo scudetto. Se il Napoli oggi è campione d’Italia, merito è anche di Raspadori.

La Nazionale, Sassuolo e Napoli

La settimana dopo il mio gol al 93′ contro la Juve mentre tornavo a casa – spiega Raspadori – ho visto uno striscione che celebrava il mio gol. Mi è venuta la pelle d’oca. Quello dei napoletani è un amore a cui non ti abitui. I festeggiamenti sono stati un emblema per l’Italia e per il mondo. La vittoria del nostro scudetto è stata la vittoria di tutti gli amanti del calcio.

Raspadori confessa anche che merito del suo exploit lo deve a Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana con la quale si è laureato Campione d’Europa. Lo stesso attaccante azzurro poi, nell’intervista, ritorna sulla chiamata di Spalletti e Giuntoli che hanno fatto di tutto per portarlo a Napoli