Si allontana un obiettivo del Napoli: De Laurentiis spiazzato dalla richiesta economica

Il mercato del Napoli stenta a decollare: un altro obiettivo può sfumare, De Laurentiis incredulo per la richiesta economica.

Rudi Garcìa, nuovo allenatore del Napoli ha davanti a sé un compito molto difficile. Sostituire un allenatore come Luciano Spalletti non è mai facile, ma l’impresa diventa proibitiva se quest’ultimo ha vinto anche uno scudetto in una piazza come Napoli che era a digiuno da trentatré anni. Il tecnico francese, però, sin dalle prima battute nel corso della conferenza stampa di presentazione al Real Bosco del Museo di Capodimonte, è apparso molto sereno e sicuro dei propri mezzi.

La rosa che avrà a disposizione sembra essere destinata a rimanere pressoché invariata rispetto alla passata stagione, almeno negli uomini chiave. L’unica grave perdita, con ogni probabilità, sarà quella di Kim che nella giornata di oggi ha svolto la prima parte delle visite mediche con il Bayern Monaco.

Il Napoli, dunque, è alla ricerca di un sostituto all’altezza del difensore coreano. Nelle ultime settimane sono diversi i nomi accostati al Napoli che, però, pare abbia individuato il successore ideale di “The Monster”.

Il Napoli rischia la beffa: cifra troppo elevata per il giocatore

Si tratta ovviamente di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, che tanto ha fatto bene nell’ultima stagione. Oltre alle qualità tecniche, da cui il Napoli è rimasto stregato, gli azzurri avrebbero scelto il profilo di Scalvini perchè rientra perfettamente nelle strategie societarie. Si tratta, infatti, di un classe 2003 il cui stipendio rientra ampiamente nel tetto massimo imposto da Aurelio De Laurentiis.

Come riporta Tuttomercatoweb, però, la trattativa appare in salita. Su Scalvini, infatti, è forte la concorrenza di top club europei come Real Madrid, Liverpool, United e Manchester City.

Dal canto suo, l’Atalanta appare tranquilla, forte del rinnovo firmato nelle scorse settimane, e aspetta l’affondo da parte delle diverse pretendenti. I bergamaschi, inoltre, lascerebbero partire Scalvini solo per offerte superiori ai 50 milioni di euro. Una cifra che ha spiazzato De Laurentiis e che ha frenato bruscamente la trattativa tra Napoli e Atalanta.