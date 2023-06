Osimhen, ennesimo top club sul nigeriano: il Napoli ha un vantaggio

Il calciomercato sta per iniziare e il Napoli è pronto a dire la sua. Tanti gli obiettivi ma potrebbe anche esserci cessioni dolorose.

Il Napoli della scorsa stagione ha fatto sognare una città intera, regalando ai tifosi uno scudetto tanto sognato quanto inaspettato. Luciano Spalletti e i suoi ragazzi hanno regalato il tricolore a un popolo che lo aspettava da 30 anni. Napoli è scoppiata di gioia, una città intera tinta di azzurro ormai da mesi.

È tempo però adesso di pianificare la prossima stagione, con Rudi Garcia saldo in panchina e con la dirigenza che cambierà, con l’addio ormai certificato di Cristiano Giuntoli. Naturale che i giocatori della squadra campione d”Italia abbiano attratto gli occhi delle big europee. A partire da Kim, che sembra ormai direzionato ad accettare l’offerta del Bayern Monaco che si è deciso a pagare la clausola rescissoria che protegge il coreano. Il difensore centrale non è però l’unico su cui i top club hanno posato gli occhi.

Osimhen, anche il Liverpool è interessato

Anche Osimhen è finito sulla lista di tante squadre. L’obiettivo di De Laurentiis sarebbe trattenerlo, ed ha infatti comunicato all’agente del nigeriano l’offerta per il rinnovo del suo assistito, mentre ascolta gli interessi dei top club.

Victor è in cima ai nomi più ricercati per l’attacco insieme al cyborg Erling Braut Haaland. Con la stagione straordinaria giocata a Napoli, in cui è stato decisivo per la vittoria dello scudetto, non c’è da sorprendersi. C’è un lungo elenco di squadre che lo vorrebbero: Real, Psg e United in primis. Con gli spagnoli e i francesi in ballo anche con l’affaire Mbappé. Il Bayern vorrebbe ma per policy ha un tetto oltre il quale non si spinge con gli investimenti, e già ha adocchiato Kim. Anche il Newcastle, la nuova potenza della Premier, è interessato, ma per il momento non parte in pole.

Il Chelsea si è defilato e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela che anche il Liverpool è interessato a Osimhen. La squadra allenata da Jurgen Klopp ha però un handicap importante: la prossima stagione, così come i blues, non disputerà la Champions League. Il Napoli invece la giocherà, un aspetto per l’attaccante nigeriano fondamentale, con il proposito di giocarla ancora una volta da protagonista. Il club azzurro spera che possa essere un fattore decisivo per la sua permanenza.