Il Napoli pesca in Germania: colpo con lo “sconto” per la fascia

Il Napoli continua a monitorare il calciomercato per studiare i profili da portare in azzurro alla corte di Rudi Garcia per la nuova stagione. Gli azzurri hanno tanti nomi sul taccuino e presto possono accelerare per il primo colpo.

La squadra va migliorata in diversi reparti, viste le possibili cessioni che potrebbero essere ufficializzate in estate e la nuova squadra dirigenziale si è già messa al lavoro. Sarà importante continuare ad avere una rosa di primissimo livello per continuare a puntare ad obiettivi di prima importanza.

Calciomercato Napoli: c’è Meunier nel mirino

La difesa è uno dei reparti da rivoluzionare per il Napoli. L’addio di Kim, con il Bayern Monaco pronto a pagare la clausola, è quasi certo e poi c’è da capire anche quale sarà la volontà del club sul futuro di Bereszynski e di Zanoli. E per questo motivo si stanno monitorando anche altri profili che possono fare al caso di Rudi Garcia.

Nel mirino del Napoli c’è anche Thomas Meunier del Borussia Dortmund. Il terzino belga è dal 2016 nel giro delle grandi d’Europa e dopo il PSG ha firmato con il Borussia Dortmund. Ma ora il suo rapporto con il club tedesco è ai minimi storici e, considerato il contratto in scadenza nel 2024, dirà addio in estate.

Secondo quanto riferisce BILD, il Napoli sta monitorando il profilo del classe ’91 belga che sarebbe il perfetto vice Di Lorenzo per esperienza e qualità. Il club giallonero, che si avvia alla rivoluzione, ha deciso di cederlo per soli 3 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche club di Premier League, Inter e Milan.