Tutto deciso, il bomber se ne va: addio Napoli

Il suo futuro è scritto e manca solo l’ufficialità di rito: la cessione dal Napoli è ormai certa e presto potrebbero esserci delle novità veramente sorprendenti. L’affare è a titolo definitivo

Per quanto concerne il capitolo uscite, in casa Napoli è forte l’apprensione per i big che si sono resi protagonisti della grande cavalcata che ha portato a uno Scudetto storico, quanto inaspettato ai nastri di partenza della stagione appena conclusa.

Se per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia la permanenza è più di una speranza (il nigeriano però dovrà negoziare il rinnovo di contratto con la società azzurra), lo stesso non si può dire per Kim Minjae. Il difensore sud-coreano, arrivato nell’estate dello scorso anno dal Fenerbahce per sostituire Kalidou Koulibaly, è destinato a firmare per il Bayern Monaco, che a partire dal 1° luglio potrà versare l’importo della clausola rescissoria per strapparlo agli azzurri e che ha già raggiunto l’accordo sui termini contrattuali.

All’orizzonte, però, c’è un altro addio che sarà comunicato in questi giorni, con i partenopei pronti a incassare una cifra che potrà essere utile in vista delle prossime operazioni di mercato in entrata.

Petagna: l’addio è certo, ma c’è ancora un dubbio

Il riscatto del cartellino di Giovanni Simeone dall’Hellas Verona era un indizio già chiaro: Andrea Petagna presto dirà definitivamente addio al Napoli, con il Monza che ha a disposizione l’opzione di acquistarlo a titolo definitivo.

Ma non è detto che il club brianzolo sia pronto a puntare ancora su di lui: lo stesso attaccante nutrirebbe forti dubbi sulla sua permanenza in biancorosso, visto che desidererebbe un minutaggio più elevato e un impianto tattico più vicino alle sue caratteristiche. Quindi, nonostante un riscatto difatti prossimo, l’ex azzurro potrebbe salutare anche il Monza per sposare un’altra causa.

Non mancano le eventuali pretendenti: su di lui ci sono gli occhi sia dell’Udinese che del neopromossa Frosinone. Il club friulano lo tiene d’occhio nel caso in cui Beto dovesse dire addio (su di lui c’è l’interesse proprio del Napoli), mentre i ciociari sono alla ricerca di una prima punta “di categoria”: bisognerà però aspettare l’eventuale sostituto di Grosso per capirne di più sulle indicazioni che saranno date in sede di calciomercato.

Nella stagione con i brianzoli, Petagna ha messo insieme trentadue presenze, tra campionato e coppa Italia, realizzando cinque reti. Non certo l’impatto desiderato per un attaccante arrivato con grandi aspettative e che non è riuscito mai a convincere. Per questo, le strade tra lui e il Monza potrebbero separarsi dopo appena un anno.