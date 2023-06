Paulo Sousa, rivelazione a sorpresa dell’esperto di mercato: cambia tutto! – FOTO

Paulo Sousa è uno dei nomi più caldeggiati delle ultime ore per le panchina del Napoli. Il portoghese in questi giorni ha visto Aurelio De Laurentiis, anche se non è arrivata la fumata bianca definitiva. Il profilo dell’ex Fiorentina e Basilea piace, ma tra le parti non si è arrivata a un’intesa definitiva.

Intanto, però, sembrerebbero arrivare complicazioni in merito alla trattativa che potrebbe portare il portoghese all’ombra del Vesuvio.

“Garcia in risalita”: sentite Bargiggia

A rivelare l’ultimo aggiornamento è il giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, che sul suo Twitter ufficiale scrive:

Telenovela panchina Napoli: a sorpresa sta rallentando anche Paulo Sousa che adesso è ancora in corsa ma con Garcia in risalita. Senza coinvolgere Giuntoli per Aurelio De Laurentiis è un po’ più dura.

Si starebbe complicando dunque la pista che porta all’ex Commissario Tecnico della Polonia, con l’ex Roma Rudi Garcia che starebbe scalando posizioni nel casting, che va avanti per arrivare al nome definitivo che prenderà l’eredità di Luciano Spalletti.