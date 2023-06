Nuovo allenatore Napoli: Galtier in corsa, ma De Laurentiis ha un’ossessione

Quale sarà il nuovo allenatore del Napoli? In città non si chiedono altro dopo l’addio di Luciano Spalletti, partenza che sicuramente ha fatto male alla piazza, che ora si divide sui papabili per la successione del tecnico campione d’Italia

Aurelio De Laurentiis proprio recentemente ha parlato di quaranta nomi, sensazione che si dovrà ancora attendere per capire chi guiderà gli azzurri a partire dalla prossima stagione. A fare un punto sul toto-allenatori è stata l’edizione odierna del Corriere dello Sport che, oltre a confermare gli ultimi rumors su Rudi Garcia, ha anche spiegato qual è la situazione relative ad altre candidature al vaglio del club azzurro.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

Nagelsmann viene indicato sulla strada di Parigi: dicono che il tandem De Laurentiis-Chiavelli abbia riprovato con il tedesco che però costerebbe una decina di milioni di euro per liberarlo dal Bayern. Ma l’ossessione autentica resta Luis Enrique, quello che va di 4-3-3, che dunque saprebbe come riprodurre immediatamente la Grande Bellezza che appartiene a Spalletti: in Premier ha le panchine più pregevoli occupate, e in attesa di terremoti che non sembrano annunciati, lui se ne starebbe a casa volentieri. Ma De Laurentiis non ha mai smesso di pensarci, anche se ha colto questa forte passione inglese dell’ex ct della Spagna. Ritentando, magari, si può essere più fortunati.

Christophe Galtier è di fatto separato dal Psg, si sa ma non è stato ancora detto, e la stima percepita da Adl non è stata una sensazione superficiale: a pelle, certe cose si afferrano. Poi ha allenato Osimhen: lui rimane saldamente in corsa. E alle sue spalle, anche se staccato, c’è Rudi Garcia, francese che parla perfettamente l’italiano, che conosce i segreti di questo calcio, che ha avuto modo di studiare il Napoli, che ha esperienza internazionale. Poi, altre cose accadranno, si sa che il calcio è volubile, magari finisce la Nations League oppure no, si aprono nuovi valzer e inaspettati orizzonti.