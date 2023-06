Napoli da sogno: arriva il leader della nazionale di Mancini

Il Napoli sogna un acquisto che farebbe impazzire i tifosi, portando in azzurro… un Azzurro della nazionale italiana di Roberto Macini.

Come sarà il Napoli della prossima stagione? Per ora ci sono solo tante incognite sul futuro prossimo del club partenopeo, ma dopo tanti addii illustri (Spalletti, quasi certamente Osimhen e Kim, forse pure Giuntoli) si vuole guardare avanti. Infatti il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente un piano per rilanciare le ambizioni dei campioni d’Italia, che passa da investimenti mirati ma anche da qualche grande colpo. E i tifosi, a leggere un certo nome, stanno già iniziando a sognare.

Non solo rinforzi importanti a livello tecnico e tattico, quindi, ma anche sotto un profilo mediatico e carismatico. De Laurentiis vuole mandare un messaggio chiaro ai sostenitori partenopei e anche alle rivali: il Napoli non smobilita, e l’anno prossimo sarà ancora una contendente temibili per lo scudetto. Alcune importanti cessioni, come quella del centravanti nigeriano, porteranno molta linfa vitale nelle casse del club, permettendo di conseguenza anche qualche spesa eccezionale sul mercato.

Tra i nomi nel mirino del club ci sarebbe addirittura uno dei leader della nazionale italiana allenata da Roberto Mancini. Un giocatore campione d’Europa nel 2021, che avrebbe anche l’ovvio benestare del capitano Di Lorenzo, con cui gioca appunto in azzurro. Un’operazione che non sarà facile, questo è chiaro, ma che è meno improbabile di quanto non si sarebbe potuto dire qualche mese fa. De Laurentiis sembra intenzionato a provarci, e i tifosi restano alla finestra in attesa del lieto annuncio.

Il Napoli sogna in grande: si apre uno spiraglio per Verratti

Il centrocampista del PSG Marco Verratti è nei sogni del club partenopeo, che vorrebbe portare il pescarese al Maradona già dalla prossima stagione. Cosa non semplice, dato che il 30enne regista abruzzese ha un contratto fino al 2026 che gli frutta più di 14 milioni di euro l’anno. Una cifra assolutamente fuori scala per il Napoli, che spera di spuntare uno sconto e spalmarla eventualmente su più anni e tra vari bonus facilmente raggiungibili.

Soprattutto, il club campano intende fare leva sulla volontà del giocatore di tornare in Italia. È quello che ha lasciato intendere Rafaela Pimenta in un’intervista di poche settimane fa a ‘Calciomercato.com’, d’altronde. In più, De Laurentiis ha un pallino per Verratti, che aveva già provato a prendere nel 2012: il Napoli si era accordato col Pescara, ma il giocatore preferiva la Juventus. Poi si mise di mezzo il PSG con un’offerta irrinunciabile, e Verratti capì che la Francia doveva essere la sua destinazione.