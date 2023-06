Napoli gelato dal PSG, ora è ansia azzurra

Il Napoli nel mirino del PSG: il ricco club francese starebbe meditando un grosso investimento per sottrarre ai campani le loro stelle.

Il vento che soffia a Parigi rischia di creare disastri a Napoli. Non sono le condizioni meteo, però, a preoccupare, bensì il calciomercato. Dopo l’ultima clamorosa stagione, il Napoli si è imposto all’attenzione generale, ma nel corso dell’estate la formazione azzurra potrebbe venire saccheggiata. Agli addii già annunciati, se ne potrebbero sommare altri, soprattutto dopo l’interessamente del PSG, che in estate dovrà operare una grossa rivoluzione.

Infatti, se il Napoli ha vissuto una delle migliori annate della sua intera storia, il club francese si trova in una situazione completamente ribaltata. Ha vinto il campionato, ma lo spogliatoio si è spaccato, e l’ennesimo flop in Champions League ha portato alla decisione di fare grossi cambiamenti. A partire dall’allenatore, Christophe Galtier, che non verrà riconfermato per l’anno prossimo, a quanto sembra. A sostituirlo non sarà certamente Spalletti, che invece ha annunciato che si concederà un anno sabbatico.

Ad andarsene dal club partenopeo sarà anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che sembra destinato alla Juventus. Ma anche diversi giocatori potrebbero lasciare il Napoli, sedotti dalle grosse offerte di club stranieri. È il caso, probabilmente, di Kim Min-jae, per cui il Manchester United vuole pagare la clausola rescissoria, ma potrebbe non essere l’unico, specialmente dopo le ultime novità in casa Paris Saint-Germain.

Il PSG fa spesa a Napoli: le stelle azzurre andranno a Parigi?

Due sono i nomi che intrigano maggiormente la società franco-qatariota: Victor Osimhen, ovviamente, e Khvicha Kvaratskhelia. Il nigeriano è chiaramente il pezzo pregiato del mercato napoletano, e le sue possibilità di rimanere al Maradona sono molto risicate. De Laurentiis vorrebbe trattenere il georgiano, per farne il perno della squadra delle prossime stagioni, ma davanti a un’offerta davvero grossa sarebbe difficile dire di no. E Il PSG, in questo momento, ha urgente bisogno di giocatori come loro.

Infatti, la formazione parigina rinuncerà in estate a due delle sue stelle più splendenti, Messi e Neymar. L’argentino è in scadenza di contratto, e la sua esperienza a Parigi, tutt’altro che soddisfacente, è ormai giunta alla fine. Anche il brasiliano non ha mai convinto del tutto, e avrebbe ormai maturato l’intenzione di andare altrove, con il Manchester United in prima fila. Con il solo Neymar rimasto nella rosa dell’attacco, il PSG vorrebbe assicurarsi la collaudata coppia delle meraviglie del Napoli, attorno a cui costruire la nuova squadra.