A Napoli la città è pronta per la festa Scudetto. I tifosi sono già scesi in piazza più e più volte dal 4 maggio (giorno dell’ufficialità della vittoria) ad oggi e ora sono pronti all’esultanza finale. La squadra di Luciano Spalletti riceverà trofeo e medaglia alla fine di Napoli-Sampdoria e potrà cucirsi sul petto il terzo Scudetto della storia.

In città è impazzata la ricerca al biglietto per assistere dal vivo allo spettacolo che ci sarà al Maradona. Ma non tutti i tifosi sono riusciti ad assicurarsi un ticket di ingresso e in tantissimi si stanno chiedendo come fare per assistere alla partita. Il Comune di Napoli ha organizzato un piano ad hoc per ospitare centinaia di migliaia di persone nelle piazze per festeggiare tutti insieme il conseguimento di un trofeo tanto importante.

Maxischermi a Napoli e provincia: ecco dove

I tifosi in piazza potranno assistere al secondo tempo di Napoli-Sampdoria e poi alla festa finale. Dalla consegna dello Scudetto allo spettacolo con cantanti e artisti da tutta Italia che si esibiranno per rendere indimenticabile il 4 giugno 2023.

Il sindaco Manfredi è riuscito a trovare l’accordo on Lega Calcio e DAZN per la trasmissione del secondo tempo della partita. Saranno installati maxischermi in tantisisme piazze della città e della provincia di Napoli.

Dalle 19.15 tutti i tifosi potranno assister allo spettacolo dai seguenti luoghi della città di Napoli: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito a Scampia, Spazio Comunale Piazza Forcella.

In provincia, invece, saranno installati maxischermi a: Quarto, Pozzuoli, Portici, Meta, Marigliano, Giugliano, Cardito, Calvizzano, Bacoli, Casalnuovo, Frattamaggiore, Nola, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Castello di Cisterna, Palma Campania e Castellammare di Stabia