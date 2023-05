Manfredi: “La cittadinanza onoraria a Spalletti è stata una votazione unanime”, poi il retroscena su bus scoperto e stadio

Bella notizia per il Napoli: in giornata, il Comune ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Spalletti e tutta la squadra per meriti sportivi. La vittoria dello scudetto, a trentatré anni di distanza dall’ultima volta, è stato un traguardo unico che il Comune di Napoli ha voluto premiare in questo modo.

A confermare la scelta del Comune ci ha pensato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

La cittadinanza onoraria a Spalletti è stata una votazione unanime. Spalletti ha dato tanto alla città, è anche normale sia avvenuta questa scelta.

Sarà una grande festa, sicuramente la tv sarà un grande veicolo per trasmettere questo spettacolo nelle televisioni di tutti gli italiani e dei napoletani che sono in giro per il mondo. Noi stiamo pensando di installare dei maxi schermi in alcune piazze della città per assistere a questo show tutti insieme.

La possibilità del pullman scoperto o una partecipazione più fisica da parte di alcuni calciatori nelle piazze sono state delle proposte che noi abbiamo caldeggiato, ma non è stata una scelta nostra quella di non farla. Il pullman scoperto è stato “ostacolato” anche dal Viminale che ha avuto perplessità sull’ordine pubblico. Le decisioni su una partecipazione più massiccia da parte dei tifosi non sono scelte che competono me, io più di proporre le idee non posso fare.

Noi abbiamo bisogno di uno stadio moderno, uno stadio che sia proiettato verso il futuro. Ci vogliono degli investimenti massicci, se c’è una volontà da parte del Calcio Napoli di investire sullo stadio, sempre nei limiti della legge, noi non potremmo che favorire un processo del genere.

Io penso che la festa che c’è stata, con l’organizzazione che ci ha richiesto grande impegno, ha dimostrato che Napoli è una città che sa festeggiare al meglio. Io ho ricevuto complimenti da tutto il mondo per la civiltà dei napoletani, mi hanno fatto sentire orgoglioso: abbiamo dimostrato di essere migliori degli altri.