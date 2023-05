Arda Guler nel mirino del Napoli: assist pazzesco del talento turco

Il Napoli segue da vicino il talento di Arda Guler. Il giovanissimo trequartista turco, classe 2005, è considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale ed è nel mirino degli azzurri da diversi mesi.

Cristiano Giuntoli ha già trovato accordi importanti con il Fenerbahçe, acquistando prima Elmas e poi Kim MinJae e ora è in stretti contatti con il club per la giovane stella.

Napoli su Arda Guler: giocata pazzesca in campionato

Questa sera è andata in scena la gara tra Fenerbahçe e Antalyaspor, vinta dai padroni di casa per 2-0 con i gol di Enner Valencia e di Miha Zajc. E proprio il gol del vantaggio firmato dall’ecuadoriano ha messo in luce le qualità di Arda Guler.

Il trequartista classe 2005 ha servito un assist meraviglioso con l’esterno sinsitro che ha aggirato la difesa dell’Antalyaspor e ha permesso a Valencia di portare in vantaggio i gialloblù. Il Napoli segue con attenzione Arda Guler e per l’estate sta pensando di portare una maxi offerta al Fenerbahçe per assicurarsi il talento del campioncino turco.